Fitch Ratings изменил рейтинг Метинвеста на стабильный

Fitch Ratings изменил рейтинг Метинвеста на стабильный

Кредитное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз долгосрочного рейтинга группы Метинвест по обязательствам в иностранной и национальной валюте с "негативного" на "стабильный". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отмечается, кредитный рейтинг Метинвеста и его облигаций остался на уровне BB-, что на два уровня выше странового потолка для Украины. Рейтинговое агентство высоко оценило способность Метинвеста генерировать денежный поток, что связано с благоприятной ситуацией на рынках стали и железной руды на фоне восстановления мировой экономики.

Также агентство отметило финансовую гибкость группы, которая способствует повышению ее прибыльности, в том числе благодаря получению контроля над Покровской угольной группой и реализацией программы капитальных инвестиций. В то же время Fitch Ratings отметил ожидаемое постепенное снижение общей суммы долга Метинвеста.

Метинвест – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, в которую входят добывающие и металлургические предприятия в Украине, Европе и США, а также сеть продаж во всех основных регионах мира. Группа производит коксовую продукцию, чугун, стальные полуфабрикаты, сортовой и плоский прокат на собственных предприятиях в Украине, Италии, Болгарии и Великобритании.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Bank of America направит на кредитование экопроектов 1 трлн доллBank of America направит на кредитование экопроектов 1 трлн долл
Инвесторы за пять месяцев вложили в акции больше, чем за 12 лет — Bank of AmericaИнвесторы за пять месяцев вложили в акции больше, чем за 12 лет — Bank of America
Мировые цены на продовольствие достигли самого высокого уровня с июня 2014 годаМировые цены на продовольствие достигли самого высокого уровня с июня 2014 года
Сильные морозы уничтожают французские виноградники: в правительстве бьют тревогуСильные морозы уничтожают французские виноградники: в правительстве бьют тревогу
В Украине продадут государственные хлебокомбинатыВ Украине продадут государственные хлебокомбинаты
Блок рекламы


Похожие новости
Нацбанк изменил условия лицензирования для небанковНацбанк изменил условия лицензирования для небанков
Глобальная экономика выздоравливает быстрее, чем ожидалось — FitchГлобальная экономика выздоравливает быстрее, чем ожидалось — Fitch
Нью-Йорк снова лидирует как международный финансовый центр — рейтинг Z/Yen GroupНью-Йорк снова лидирует как международный финансовый центр — рейтинг Z/Yen Group
Новые рекорды индексов. Что изменилось на американском рынкеНовые рекорды индексов. Что изменилось на американском рынке
Какие страны самые дешевые для жизни, какие — самые дорогие (рейтинг)Какие страны самые дешевые для жизни, какие — самые дорогие (рейтинг)
Международное агентство S&P подтвердило суверенные рейтинги Украины. Показатели превзошли ожиданияМеждународное агентство S&P подтвердило суверенные рейтинги Украины. Показатели превзошли ожидания
Ахметов возглавил рейтинг самых богатых людей Украины — ForbesАхметов возглавил рейтинг самых богатых людей Украины — Forbes
Украина поднялась на 127-ое место в рейтинге экономической свободыУкраина поднялась на 127-ое место в рейтинге экономической свободы
ДТЭК Энерго получил подтверждение рейтинга FitchДТЭК Энерго получил подтверждение рейтинга Fitch
«Минус» один. Нацбанк изменил список системно важных банков«Минус» один. Нацбанк изменил список системно важных банков
Последние новости
Подгружаем последние новости