Fitch Ratings изменил рейтинг Метинвеста на стабильный

Кредитное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз долгосрочного рейтинга группы Метинвест по обязательствам в иностранной и национальной валюте с "негативного" на "стабильный". Об этом сообщает пресс-служба компании.



Как отмечается, кредитный рейтинг Метинвеста и его облигаций остался на уровне BB-, что на два уровня выше странового потолка для Украины. Рейтинговое агентство высоко оценило способность Метинвеста генерировать денежный поток, что связано с благоприятной ситуацией на рынках стали и железной руды на фоне восстановления мировой экономики.



Также агентство отметило финансовую гибкость группы, которая способствует повышению ее прибыльности, в том числе благодаря получению контроля над Покровской угольной группой и реализацией программы капитальных инвестиций. В то же время Fitch Ratings отметил ожидаемое постепенное снижение общей суммы долга Метинвеста.



Метинвест – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, в которую входят добывающие и металлургические предприятия в Украине, Европе и США , а также сеть продаж во всех основных регионах мира. Группа производит коксовую продукцию, чугун, стальные полуфабрикаты, сортовой и плоский прокат на собственных предприятиях в Украине, Италии, Болгарии и Великобритании.

