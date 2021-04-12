Швейцарский банк провел исследование, где комфортнее жить богачам. Оказалось — в азиатских городах

Самым дорогим местом для состоятельных людей оказался Азиатско-Тихоокеанский регион, а дешевле проживание для богатых — в Северной и Южной Америке. К таким выводам пришли аналитики швейцарского банка Julius Baer в опубликованном ежегодном докладе Global Wealth and Lifestyle Report 2021, пишет mind.ua.

Фото: juliusbaer.com

К каким выводам пришли

Авторы исследования отмечают, что «несмотря на серьезные сдвиги, вызванные covid-19, мир богатых потребителей не сильно изменился в 2020 году».

Самым дорогим городом в 2020 году стал Шанхай (годом ранее рейтинг возглавлял Гонконг), за ним следуют Токио и Гонконг.

В топ-10 самых дорогих городов для состоятельных людей вошли еще два города региона — Сингапур и Тайбэй.

Также в первой десятке четыре европейских города — Монако, Цюрих, Париж иЛондон — и лишь один американский Нью-Йорк.

Авторы исследования отмечают, что города Северной и Южной Америки в прошлом году стали более выгодными для богатых людей из-за снижения курса местных валют, включая американский и канадский доллары.

В свою очередь, азиатские города стали немного дороже, в т. ч. и потому, что этот регион меньше коснулись локдауны и другие жесткие меры борьбы с пандемией, «поэтому они могли функционировать более нормально, чем другие».

Контекст

В исследовании Global Wealth and Lifestyle Report 2021 сравниваются цены на 20 товаров и услуг класса люкс: от жилой недвижимости и автомобилей до обедов в дорогих ресторанах и косметических процедур — в 25 городах мира.

Некоторые товары и услуги, которые оцениваются в рейтинге, довольно сильно подешевели в 2020 году. Например, цена на дамские туфли класса люкс упала на 12%, а на номера в дорогих отелях — на 9,3%. Цены на авиаперелеты бизнес-классом, наоборот, выросли на 11%. Данные в докладе отражают ситуацию июля — сентября 2020 года.