Швейцарский банк провел исследование, где комфортнее жить богачам. Оказалось — в азиатских городах
Самым дорогим местом для состоятельных людей оказался Азиатско-Тихоокеанский регион, а дешевле проживание для богатых — в Северной и Южной Америке. К таким выводам пришли аналитики швейцарского банка Julius Baer в опубликованном ежегодном докладе Global Wealth and Lifestyle Report 2021, пишет mind.ua.
К каким выводам пришли
Авторы исследования отмечают, что «несмотря на серьезные сдвиги, вызванные covid-19, мир богатых потребителей не сильно изменился в 2020 году».
Самым дорогим городом в 2020 году стал Шанхай (годом ранее рейтинг возглавлял Гонконг), за ним следуют Токио и Гонконг.
В топ-10 самых дорогих городов для состоятельных людей вошли еще два города региона — Сингапур и Тайбэй.
Также в первой десятке четыре европейских города — Монако, Цюрих, Париж иЛондон — и лишь один американский Нью-Йорк.
Авторы исследования отмечают, что города Северной и Южной Америки в прошлом году стали более выгодными для богатых людей из-за снижения курса местных валют, включая американский и канадский доллары.
В свою очередь, азиатские города стали немного дороже,
Контекст
В исследовании Global Wealth and Lifestyle Report 2021 сравниваются цены на 20 товаров и услуг класса люкс: от жилой недвижимости и автомобилей до обедов в дорогих ресторанах и косметических процедур — в 25 городах мира.
Некоторые товары и услуги, которые оцениваются в рейтинге, довольно сильно подешевели в 2020 году. Например, цена на дамские туфли класса люкс упала на 12%, а на номера в дорогих отелях — на 9,3%. Цены на авиаперелеты бизнес-классом, наоборот, выросли на 11%. Данные в докладе отражают ситуацию июля — сентября 2020 года.