Катарская Nebras Power стала владельцем контрольного пакета акций в 6 СЭС Украины

Катарская Nebras Power стала владельцем контрольного пакета акций в 6 СЭС Украины

UDP Renewables, стратегическим инвестором которого является холдинговая компания UFuture, договорилась о стратегическом партнерстве и подписала ряд контрактов с международной энергетической инвестиционной компанией Nebras Power (Доха, Катар). Об этом сообщили в пресс-службе UFuture, передает Укринформ.

Согласно достигнутым договоренностям, Nebras Power становится владельцем контрольного пакета акций в шести компаниях - операторах солнечных электростанций. Речь идет о солнечных электростанции "Скифия-Солар-1", "Скифия-Солар-2", "Фри-Энерджи Геническ", "Порт-Солар", "Терслав" и "Сан Пауэр Первомайск".

"Подписание инвестиционного соглашения означает плодотворное завершение двухлетних переговоров о сотрудничестве с компанией Nebras Power. Это долгожданная победа и большая честь для нас. Мы рады открыть возможности украинского рынка для мировой энергетической компании и гордимся тем, что становимся ее надежным локальным партнером", - отметил Сергей Евтушенко, управляющий партнер UDP Renewables.

Nebras Power - один из первых игроков ближневосточного региона, который заключает долгосрочное стратегическое партнерство с Украиной.

"Частичное приобретение шести солнечных проектов в Украине дополнит международное портфолио компании, которое постоянно расширяется. Кроме того, наше партнерство с UDP Renewables свидетельствует об опыте и способности Nebras Power инвестировать и реализовывать проекты, которые положительно влияют на международные рынки электроэнергии. Надеемся, что мощный старт нашего сотрудничества станет залогом плодотворных и длительных отношений с компанией UDP Renewables и Украиной", - прокомментировал председатель совета директоров Nebras Power Мохаммед Нассер Аль-Хаджри.

Для UDP Renewables партнерство позволит увеличить долю чистой энергии в энергетическом балансе Украины, улучшить глобальную конкурентоспособность страны и уменьшить ее углеродный след.

"Благодаря инвестициям Nebras Power мы сможем вырабатывать более 700 ГВт-ч чистой электроэнергии в год, которой хватит для обеспечения 310 тысяч средних домохозяйств", - отметил Николай Тимощук, генеральный директор холдинговой компании UFuture.

Следующим этапом сотрудничества двух компаний должно стать партнерство в развитии проектов ветрогенерации.

Nebras Power Investment Management B.V. ( "NPIM") инвестирует в сектор чистой энергетики во всем мире и имеет активы на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Азии, Австралии, Латинской Америке, Европе. Является дочерней компанией Nebras Power Q.P.S.C., зарегистрированной в Нидерландах и работает с 2016 года.

UFuture - холдинговая компания украинского предпринимателя Василия Хмельницкого, имеет активы в области недвижимости, инфраструктуры, промышленности, возобновляемой энергетики, фармацевтики и IT. В частности, UFuture является стратегическим инвестором UDP Renewables - инвестиционно-девелоперской компании в области возобновляемой энергетики. Стоимость активов UFuture оценивается в 500 млн долл.

МинПром по материалам Укринформ

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