Primetals Technologies установила на меткомбинате HBIS Group Serbia новый кислородный конвертер

Primetals Technologies установила на меткомбинате HBIS Group Serbia новый кислородный конвертер

Японский поставщик оборудования для металлургической промышленности Primetals Technologies получил сертификат о приемке нового кислородного конвертера, установленного на месте старого агрегата на металлургическом комбинате HBIS Group Serbia.

Контракт на замену одного из трех конвертеров комбината был подписан в мае 2019 г. Предполагалось, что новый конвертер вступит в строй во втором квартале 2020 г., но из-за эпидемии коронавируса начать горячее тестирование удалось только в ноябре.

Новый конвертер точно такой же массы, что и прежний, был установлен на старом фундаменте, что позволило снизить затраты и сократить продолжительность работ. В то же время, благодаря замене агрегата производительность конвертерного цеха HBIS Serbia увеличится, а затраты будут снижены за счет автоматизации и повышения эффективности.

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