Primetals Technologies установила на меткомбинате HBIS Group Serbia новый кислородный конвертер

Японский поставщик оборудования для металлургической промышленности Primetals Technologies получил сертификат о приемке нового кислородного конвертера, установленного на месте старого агрегата на металлургическом комбинате HBIS Group Serbia.



Контракт на замену одного из трех конвертеров комбината был подписан в мае 2019 г. Предполагалось, что новый конвертер вступит в строй во втором квартале 2020 г., но из-за эпидемии коронавируса начать горячее тестирование удалось только в ноябре.



Новый конвертер точно такой же массы, что и прежний, был установлен на старом фундаменте, что позволило снизить затраты и сократить продолжительность работ. В то же время, благодаря замене агрегата производительность конвертерного цеха HBIS Serbia увеличится, а затраты будут снижены за счет автоматизации и повышения эффективности.



