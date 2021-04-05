Из-за нового локдауна прогноз роста ВВП Франции ухудшился

Из-за нового локдауна прогноз роста ВВП Франции ухудшился

Экономика Франции в 2021 году вырастет меньше, чем ожидалось ранее, в связи с новым четырехнедельным локдауном, введенным в стране для сдерживания распространения коронавируса, предупредил министр финансов Франции Брюно Ле Мэр.

Согласно новому прогнозу французского Минфина, ВВП страны в этом году увеличится на 5%, а не на 6%, как ожидалось ранее. В 2020 году ВВП Франции упал на 8,1%.

"Закрытие образовательных учреждений и более 150 тыс. магазинов является очень важным для сдерживания распространения коронавируса, но эти меры окажут влияние на экономику, - заявил он в интервью газете Le Journal du Dimanche. - Новый прогноз является честным и осторожным".

Президент Франции Эммануэль Макрон был вынужден ввести уже третий общенациональный локдаун с этих выходных, поскольку заболеваемость коронавирусной инфекцией увеличилась, в то время как темпы вакцинации остаются недостаточными.

Брюно Ле Мэр отметил, что меры поддержки бизнеса будут стоить правительству в апреле порядка 11 млрд евро.

Прогноз роста госдолга Франции на текущий год повышен Минфином до 118% ВВП со 115% ВВП, дефицита бюджета - до 9% ВВП с 8,5% ВВП.

МинПром


МинПром по материалам Интерфакс

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украине обложат налогами селянВ Украине обложат налогами селян
Apple оштрафуют в Южной Корее за препятствование антимонопольному расследованиюApple оштрафуют в Южной Корее за препятствование антимонопольному расследованию
ПриватБанк пригрозил отключить пользователям платежные системы Apple Pay и Google PayПриватБанк пригрозил отключить пользователям платежные системы Apple Pay и Google Pay
Госгеонедр выдала пять спецразрешений на добычу газаГосгеонедр выдала пять спецразрешений на добычу газа
Запорожсталь нарастила выплавку стали на 14,1%, до 343,7 тыс. тЗапорожсталь нарастила выплавку стали на 14,1%, до 343,7 тыс. т
Блок рекламы


Похожие новости
За 10 лет мировой спрос на алюминий вырастет до 40% - прогнозЗа 10 лет мировой спрос на алюминий вырастет до 40% - прогноз
Всемирный банк улучшил прогноз роста экономики Украины в 2021-мВсемирный банк улучшил прогноз роста экономики Украины в 2021-м
"Ощадбанк" обжалует решение апелляционного суда Франции по активам в Крыма"Ощадбанк" обжалует решение апелляционного суда Франции по активам в Крыма
АМКР готов судиться с Госэкоинспекцией из-за хвостохранилищаАМКР готов судиться с Госэкоинспекцией из-за хвостохранилища
Угольные электростанции Германии планируют перейти на сжигание биомассыУгольные электростанции Германии планируют перейти на сжигание биомассы
Цены на нефть пошли вверх из-за блокировки Суэцкого каналаЦены на нефть пошли вверх из-за блокировки Суэцкого канала
Сокращение на 10%. Папа Римский урезал зарплаты кардиналам из-за пандемииСокращение на 10%. Папа Римский урезал зарплаты кардиналам из-за пандемии
Всемирный банк продаст первые в мире облигации «дикой природы». Доходность будет зависеть от роста популяции черного носорогаВсемирный банк продаст первые в мире облигации «дикой природы». Доходность будет зависеть от роста популяции черного носорога
Китайские металлурги сократили темпы прироста стальной выплавкиКитайские металлурги сократили темпы прироста стальной выплавки
Акции компании Visa упали более чем на 6% из-за подозрений Министерства юстиции СШААкции компании Visa упали более чем на 6% из-за подозрений Министерства юстиции США
Последние новости
Подгружаем последние новости