Фонд госимущества продал Луцкий спиртзавод за 108 млн гривен

Цена предприятия во время аукциона выросла в пять раз.

Фонд госимущества продал Луцкий спиртзавод за 108 млн гривен
Фото: prozorro.sale

Фонд государственного имущества во вторник продал Луцкий спиртзавод за 108,48 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба фонда, подчеркнув, что только после оплаты процесс приватизации будет считаться завершенным.

На аукцион по продаже имущества Дубовязовского спиртзавода пришли пять компаний. В ходе торгов стартовая цена выросла более чем в пять раз - с 20,7 млн грн до 108,5 млн грн.

Победителем стало ООО "АС Инвест Групп", конечными бенефициарами которого в государственном реестре указаны жители Львова Владимир Щербик и Кристина Копач, а также жительница Волынской области Мария Драбенюк.

Новый владелец сможет получить, в частности, производственный корпус спиртового и водочного цехов, спиртохранилище, склады тары и готовой продукции.

Напомним, что приватизация спиртзаводов в Украине началась в 2020 году. Государство в целом собирается продать 41 спиртзавод госпредприятия "Укрспирт" и еще 37 спиртзаводов концерна "Укрспирт".

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