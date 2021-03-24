Дорогой и неудобный. В Центробанке Норвегии рассказали, что думают о биткоине

Председатель Банка Норвегии Ойстейн Олсен, уверен, что биткоин никогда не заменит деньги, контролируемые центральными банками. По его словам, это просто немыслимо. Об этом пишет Profinance со ссылкой на Bloomberg .

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Что думают о биткоине в банке

«Биткоин слишком ресурсоемкий, слишком дорогостоящий и, чтоглавное, нестабильный», — заявил Олсен в телефонном интервью.

«Главная задача центрального банка и поддерживаемой им валюты — обеспечить стабильную стоимость денег в системе. Биткоин этого не может».

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