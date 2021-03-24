Дорогой и неудобный. В Центробанке Норвегии рассказали, что думают о биткоине
Председатель Банка Норвегии Ойстейн Олсен, уверен, что биткоин никогда не заменит деньги, контролируемые центральными банками. По его словам, это просто немыслимо. Об этом пишет Profinance со ссылкой на
Что думают о биткоине в банке
«Биткоин слишком ресурсоемкий, слишком дорогостоящий и, чтоглавное, нестабильный», — заявил Олсен в телефонном интервью.
«Главная задача центрального банка и поддерживаемой им валюты — обеспечить стабильную стоимость денег в системе. Биткоин этого не может».
Что думает бизнес
Норвежский бизнес придерживается иного мнения. Ранее в этом году местный миллиардер Кьель Инге Рокке заявил о том, что биткоин в конечном счете выйдет победителем в этой кредитно-денежной истории. Он даже предположил, что однажды за одну монету будут платить «миллионы долларов».
Цифровая валюта Норвегии
Однако Норвегия не спешит с разработкой собственной цифровой валюты Центробанка (CBDC) и даже не входит в число лидеров. Сейчас топовые позиции занимают Швеция и Китай. Финансовые власти активно сотрудничают с экспертами в области технологий и разрабатывают цифровые деньги, которые можно контролировать.
Банк Норвегии собирается опубликовать отчет по своему проекту CBDC в апреле. Ранее в этом месяце Уолден Бач заявила, что цель состоит в том, чтобы пользователи «могли эффективно и безопасно платить» в норвежских кронах. На слайдах в ее презентации говорится о том, что норвежская CBDC «не изменит кредитного посредничества в частном секторе».
Многие финансовые регуляторы сравнивают биткоин с тюльпанной лихорадкой 17 века, однако, по мнению Олсена, криптовалюта не представляет никакой угрозы для центральных банков.