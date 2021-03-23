Apple стала самой прибыльной компанией мира, обойдя саудовских нефтяников

Ушедший год характеризовался резким снижением цен на нефть, поэтому компаниям сектора пришлось несладко. В результате крупнейший экспортёр нефти в мире, компания Saudi Aramco, по итогам фискального года утратила статус лидера по величине прибыли, уступив это звание компании Apple. Динамика цен на нефть может всё изменить, но пока самой прибыльной компанией мира стал разработчик iPhone.

Apple стала самой прибыльной компанией мира, обойдя саудовских нефтяников

Источник изображения: Quartz

Статистику изменения чистой прибыли обеих компаний приводит ресурс Quartz. Годовая прибыль Saudi Aramco сократилась по итогам 2020 года на 44 % до $49 млрд, хотя компания по-прежнему рассчитывает выплатить дивиденды на сумму $75 млрд. Программу капитальных затрат экспортёру нефти тоже придётся урезать с $45 до $35 млрд. Это указывает на отсутствие у Saudi Aramco явного оптимизма по поводу динамики изменения цен на нефть.

Apple стала самой прибыльной компанией мира, обойдя саудовских нефтяников

Источник изображения: Quartz

Фискальный год компании Apple начинается в сентябре, поэтому график публикации её финансовой отчётности не совпадает с Saudi Aramco. Весьма удачный четвёртый календарный квартал прошлого года, который принёс Apple почти $23 млрд прибыли, в выборку по этой причине не попал. Но даже в этих условиях компания из Купертино смогла зафиксировать прибыль в размере $57,4 млрд, что и позволило ей обогнать Saudi Aramco с её $49 млрд годовой прибыли.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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