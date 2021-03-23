Apple стала самой прибыльной компанией мира, обойдя саудовских нефтяников

Ушедший год характеризовался резким снижением цен на нефть, поэтому компаниям сектора пришлось несладко. В результате крупнейший экспортёр нефти в мире, компания Saudi Aramco, по итогам фискального года утратила статус лидера по величине прибыли, уступив это звание компании Apple . Динамика цен на нефть может всё изменить, но пока самой прибыльной компанией мира стал разработчик iPhone.

Источник изображения: Quartz

Статистику изменения чистой прибыли обеих компаний приводит ресурс Quartz. Годовая прибыль Saudi Aramco сократилась по итогам 2020 года на 44 % до $49 млрд, хотя компания по-прежнему рассчитывает выплатить дивиденды на сумму $75 млрд. Программу капитальных затрат экспортёру нефти тоже придётся урезать с $45 до $35 млрд. Это указывает на отсутствие у Saudi Aramco явного оптимизма по поводу динамики изменения цен на нефть.

Источник изображения: Quartz

Фискальный год компании Apple начинается в сентябре, поэтому график публикации её финансовой отчётности не совпадает с Saudi Aramco. Весьма удачный четвёртый календарный квартал прошлого года, который принёс Apple почти $23 млрд прибыли, в выборку по этой причине не попал. Но даже в этих условиях компания из Купертино смогла зафиксировать прибыль в размере $57,4 млрд, что и позволило ей обогнать Saudi Aramco с её $49 млрд годовой прибыли.



