"Оператор рынка" приостановил участие нескольких компаний в торгах электроэнергией из-за долгов по налоговому кредиту

ГП "Оператор рынка" из-за просрочки регистрации налоговых накладных со стороны продавцов электроэнергии с 17 марта приостанавливает участие в рынке ряда компаний, которые просрочили регистрацию накладных. Предприятие пока не обнародовало их названия.

Согласно сообщению на сайте ГП, "Оператор рынка" в феврале недополучил 43,6 млн грн, из которых 26,7 млн грн поступили с опозданием, а по 16,9 млн грн регистрация вообще отсутствовала или была остановлена органами контроля. Результаты февраля дополнили ситуацию в январе, когда по той же причине ГП недополучило 28,2 млн грн.

"Соответственно, такая ситуация привела к несвоевременной регистрации налоговых накладных "Оператором рынка" для компаний, торгующих на рынке "на сутки вперед" (РДВ) и внутрисуточном рынке (ВГС), на сумму 31,7 млн грн", - уточняется в сообщении .

В ГП заявляют, что повторение подобных ситуаций угрожает существованию таких сегментов рынка, как РДВ и ВГС, поскольку ухудшается платежеспособность "Оператора рынка", и призвали участников вовремя и в полном объеме регистрировать свои налоговые обязательства.

Вместе с тем "Оператор рынка" обратился к Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с просьбой утвердить наработанный им алгоритм управления финансовыми рисками, связанными с несвоевременной регистрацией или блокировкой налоговых накладных.