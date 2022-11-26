Для підтримки кредитування в Україні ЄБРР надає гарантію на 50 млн євро: хто зможе взяти кредит та в яких банках
Планується підтримати критичні для економіки напрямки діяльності, інформує
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надає гарантію на 50 млн євро для підтримки кредитування критично важливих галузей української економіки. Про це йдеться в повідомленні ЄБРР, яке є у розпорядженні ZN.UA.
Згідно з повідомленням, укладено чотири нефінансовані угоди про розподіл ризиків з трьома українським банкам та лізинговою компанією.:
- «ОТП Лізинг»,
- «Креді Агріколь»,
- «ПроКредит Банком»
- «ОТП Банком».
Угоди передбачають інструменти розподілу ризиків, за умови, що гарантії покриватимуть не більше 50% портфеля. Зокрема, ЄБРР бере на себе до 50% кредитного ризику за новим фінансуванням, яке нададуть «ОТП Лізинг» - 80 млн євро, «Креді Агріколь» - 50 млн євро, «ПроКредит Банк» - 40 млн євро, «ОТП Банк» - 30 млн євро.