Для підтримки кредитування в Україні ЄБРР надає гарантію на 50 млн євро: хто зможе взяти кредит та в яких банках

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надає гарантію на 50 млн євро для підтримки кредитування критично важливих галузей української економіки. Про це йдеться в повідомленні ЄБРР, яке є у розпорядженні ZN.UA.

Згідно з повідомленням, укладено чотири нефінансовані угоди про розподіл ризиків з трьома українським банкам та лізинговою компанією.:

«ОТП Лізинг»,

«Креді Агріколь»,

«ПроКредит Банком»

«ОТП Банком».

Угоди передбачають інструменти розподілу ризиків, за умови, що гарантії покриватимуть не більше 50% портфеля. Зокрема, ЄБРР бере на себе до 50% кредитного ризику за новим фінансуванням, яке нададуть «ОТП Лізинг» - 80 млн євро, «Креді Агріколь» - 50 млн євро, «ПроКредит Банк» - 40 млн євро, «ОТП Банк» - 30 млн євро.