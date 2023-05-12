Україна отримала понад 100 млн доларів кредиту від Світового банку

Вони призначені для інвестування у аграрний сектор.

Україна отримала кредитне фінансування від Світового банку розміром 132 млн доларів США , повідомила у п’ятницю пресслужба Міністерства фінансів, інформує ZN.ua .

Кредитні кошти надійшли до загального фонду державного бюджету України за підсумками співпраці в межах програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство».

Позику надано в рамках Угоди про позику між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

Як заявив міністр фінансів України Сергій Марченко, ці гроші дозволять і надалі підтримувати фінансову стабільність України та відшкодувати пріоритетні видатки, зокрема у сільськогосподарському секторі, для покращення ситуації у харчовій промисловості та забезпеченні продовольчої безпеки України.

Раніше Європейська комісія виділила нашій державі ще 1,5 млрд євро в межах макрофінансової допомоги протягом 2023 року