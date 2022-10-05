Україна отримає ще майже $530 млн кредиту від Світового банку: на що спрямують кошти

Світовий банк надасть Україні нову позику на суму 529,9 мільйона доларів. Міністр фінансів Сергій Марченко і Регіональний директор Світового банку в справах країн Східної Європи Аруп Банерджі підписали відповідну угоду, повідомляє пресслужба Мінфіну.

Наша держава отримає кошти на пільгових умовах під гарантії Данії та Великої Британії. Їх потрібно буде повернути протягом 19 років, п’ять з яких діятиме пільговий період. Процентна ставка становить 0,25% річних і буде нараховуватися на невикористану частину кредиту.

У Міністерстві фінансів пояснили, що виділені гроші спрямують в загальний фонд держбюджету України, зокрема, на заробітну плату працівників бюджетної сфери, пенсійні виплати й певні програми соціальної допомоги від держави. Також позику планують витратити на підтримку малозабезпечених родин, внутрішньо переміщених осіб, дітей з інвалідністю й людей з інвалідністю від дитинства, а також на оплату медпослуг у межах програми медичних гарантій.