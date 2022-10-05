Україна отримає ще майже $530 млн кредиту від Світового банку: на що спрямують кошти

У міністерстві фінансів уточнили, на що саме підуть гроші, інформує ZN.ua.

Україна отримає ще майже $530 млн кредиту від Світового банку: на що спрямують кошти
© Українські новини

Світовий банк надасть Україні нову позику на суму 529,9 мільйона доларів. Міністр фінансів Сергій Марченко і Регіональний директор Світового банку в справах країн Східної Європи Аруп Банерджі підписали відповідну угоду, повідомляє пресслужба Мінфіну.

Наша держава отримає кошти на пільгових умовах під гарантії Данії та Великої Британії. Їх потрібно буде повернути протягом 19 років, п’ять з яких діятиме пільговий період. Процентна ставка становить 0,25% річних і буде нараховуватися на невикористану частину кредиту.

У Міністерстві фінансів пояснили, що виділені гроші спрямують в загальний фонд держбюджету України, зокрема, на заробітну плату працівників бюджетної сфери, пенсійні виплати й певні програми соціальної допомоги від держави. Також позику планують витратити на підтримку малозабезпечених родин, внутрішньо переміщених осіб, дітей з інвалідністю й людей з інвалідністю від дитинства, а також на оплату медпослуг у межах програми медичних гарантій.


Максим Царук, ZN.ua





Интересные новости
ПриватБанк подвоїв комісію за перекази між карткамиПриватБанк подвоїв комісію за перекази між картками
Молдова красиво переграє Газпром з поставками газу: Україна також отримає свої плюсиМолдова красиво переграє Газпром з поставками газу: Україна також отримає свої плюси
Євросоюз та Україна підписали меморандум щодо макрофінансової допомоги у €5 млрдЄвросоюз та Україна підписали меморандум щодо макрофінансової допомоги у €5 млрд
Ціна на гречку знизиться двократноЦіна на гречку знизиться двократно
Газ для опалення в Україні не будуть використовуватиГаз для опалення в Україні не будуть використовувати
Блок рекламы


Похожие новости
Молдова красиво переграє Газпром з поставками газу: Україна також отримає свої плюсиМолдова красиво переграє Газпром з поставками газу: Україна також отримає свої плюси
Україна нарощує експорт: цифри від МінекономікиУкраїна нарощує експорт: цифри від Мінекономіки
Євросоюз та Україна підписали меморандум щодо макрофінансової допомоги у €5 млрдЄвросоюз та Україна підписали меморандум щодо макрофінансової допомоги у €5 млрд
Уряд почав тестувати програму доступного житлового кредитування: хто може подати заявкуУряд почав тестувати програму доступного житлового кредитування: хто може подати заявку
Світовий банк надасть Україні $530 мільйонів фінансової допомогиСвітовий банк надасть Україні $530 мільйонів фінансової допомоги
У Мінагрополітики вважають, що Україна перейшла від сировинної моделі економіки до продовольчоїУ Мінагрополітики вважають, що Україна перейшла від сировинної моделі економіки до продовольчої
Німеччина виділить для дітей українських біженців 570 мільйонів євро: куди спрямують коштиНімеччина виділить для дітей українських біженців 570 мільйонів євро: куди спрямують кошти
Світовий банк виділяє України $530 мільйонів: на що підуть ці грошіСвітовий банк виділяє України $530 мільйонів: на що підуть ці гроші
Україна звернеться до МВФ за фінансуванням у рамках програми Rapid Financing Instrument — НБУУкраїна звернеться до МВФ за фінансуванням у рамках програми Rapid Financing Instrument — НБУ
Україна може відмовитися від газу: глава «Нафтогазу» розповів, чим можна замінити викопне паливо вже наступного рокуУкраїна може відмовитися від газу: глава «Нафтогазу» розповів, чим можна замінити викопне паливо вже наступного року
Последние новости
Подгружаем последние новости