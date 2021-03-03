Канадский инвестор спрогнозировал рост капитализации биткоина в 20 раз

Канадский инвестор и телеведущий Кевин О'Лири спрогнозировал, что рыночная капитализация первой цифровой монеты может достигнуть $20 трлн. Об этом пишет РБК.

Канадский инвестор спрогнозировал рост капитализации биткоина в 20 раз
Фото: bbc.com

Прогноз инвестора

По его мнению, в будущем биткоин станет стабильным финансовым инструментом, поскольку криптовалюта будет находится во многих инвестиционных портфелях для защиты от рисков.

Инвестор отметил, что стоимость биткоина в $100 тыс. не кажется ему сумасшедшей. Сейчас главная цифровая монета торгуется на уровне $50,4 тыс, а ее рыночная капитализация составляет $924 млрд.

2 марта Кевин О'Лири написал в Twitter, что планирует инвестировать в криптовалюту 3% от своего портфеля Примечательно, что инвестор так и не смог определиться с тем, что такое биткоин.

По его словам, криптовалюта может быть одновременно активом, собственностью и платежным инструментом.

Инвестор призвал не покупать биткоины, которые были добыты на китайских майнинг-фермах, а также не хранить на кошельках цифровые монеты «плохого» происхождения.

По словам миллионера, лучший способ получить криптовалюту — это добыть ее самому. Он утверждает, что для конечного инвестора должно быть важно, где была добыта цифровая валюта и какую энергию для этого использовали.

Сам О'Лири предпочитает вести добычу биткоина в Дании, Канаде и Исландии, где активно развивается «зеленая» энергетика.

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