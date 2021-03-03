Goldman Sachs возобновил торговлю криптовалютами

Goldman Sachs Group Inc возобновил работу своего отдела торговли криптовалютами и со следующей недели начнет торговать фьючерсами на биткоин и беспоставочными валютными форвардами для клиентов. Об этом сообщил источник, знакомый с вопросом, пишет Reuters.

Фото: epravda.com.ua

Что известно

Как сообщается, реальной покупки и продажи биткоинов не будет — фьючерсы и беспоставочные форварды рассчитываются в фиатной валюте, а их стоимость привязана к курсу BTC.

Однако в будущем вполне возможна и физическая поставка биткоинов, в случае заключения партнерства со сторонним кастодиальным сервисом. Помимо перезапуска торговой платформы, банк также планирует больше внимания уделять проектам, связанным с цифровыми активами.

Предыстория

Впервые Goldman Sachs представил криптовалютную платформу в 2018 году, однако на фоне снижения криптовалютного рынка и интереса к цифровым активам со стороны клиентов, она была закрыта.

Теперь рост курса BTC и интерес институциональных инвесторов заставил руководство банка пересмотреть свое решение.

Ранее сообщалось, что Goldman Sachs изучает возможность запуска собственного кастодиального сервиса для хранения цифровых активов.

Напомним

Стоимость первой криптовалюты биткоин за последние сутки выросла на более чем $2100 или 4,6%. Ее цена ночью достигала $50.