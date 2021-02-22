В СБУ объяснили, за что "Спортмастер" попал в санкционный список

Санкции в отношении сингапурской компании Sportmaster Operations Pte. Ltd (основатель соответствующей сети "Спортмастер") введены на основании информации о работе сети в Крыму.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Введению санкций предшествовало письмо СБУ в адрес МИД Украины, направленное еще летом прошлого года, о противоправности такой деятельности на временно оккупированных территориях", - говорится в сообщении.

В свою очередь МИД Украины неоднократно обращался с соответствующими нотами в госорганы Сингапура, которые остались без рассмотрения и надлежащего реагирования, добавили в СБУ .

Напомним, в санкционный список, утвержденный решением СНБО, попала розничная сеть спортивных товаров "Спортмастер". В частности ей полностью запретили торговые операции.

Санкции наложены на компанию, зарегистрированную в Сингапуре, которая называется Sportmaster Operations Pte. Ltd. Собственниками ООО "Спортмастер-Украина" являются две сингапурские компании.

99% доли приходится именно на Sportmaster Operations Pte. Ltd, 1% - на Sport & Fashion Management Pte. Ltd.Фактически "Спортмастер" является роSSийской компанией, головной офис которой находится в Москве.