Posco добилась пошлин на прокат из трех стран

Posco добилась пошлин на прокат из трех стран

Южнокорейская торговая комиссия сообщила о введении предварительных антидемпинговых пошлин на нержавеющий листовой прокат из Китая, Индонезии и Тайваня.

Для китайских компаний размер ставки составил 49,04%, для индонезийских и тайваньских – соответственно 29,68 и 9,5%. Окончательные пошлины должны быть установлены в июле текущего года.

Инициатором расследования выступила в июле 2020 г. корейская компания Posco. По ее данным, южнокорейский рынок данной продукции составляет около 2 млн т в год, но доля национальных производителей не превышает на нем 40%.

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