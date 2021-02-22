Posco добилась пошлин на прокат из трех стран

Южнокорейская торговая комиссия сообщила о введении предварительных антидемпинговых пошлин на нержавеющий листовой прокат из Китая, Индонезии и Тайваня.



Для китайских компаний размер ставки составил 49,04%, для индонезийских и тайваньских – соответственно 29,68 и 9,5%. Окончательные пошлины должны быть установлены в июле текущего года.



Инициатором расследования выступила в июле 2020 г. корейская компания Posco. По ее данным, южнокорейский рынок данной продукции составляет около 2 млн т в год, но доля национальных производителей не превышает на нем 40%.



