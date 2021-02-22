Власти США приостановили торги тремя «мемными» акциями

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приостановила торги акциями Marathon Group, Affinity Beverage и Sylios начиная с 19 февраля и заканчивая 4 марта, говорится в заявлениях SEC, опубликованных на сайте организации, пишет РБК.

Власти США приостановили торги тремя «мемными» акциями
Фото: quote.rbc.ru

Кого коснулся запрет

Запрет коснулся акций, цены которых и объемы торгов резко выросли с конца января в отсутствие каких-либо новостей и на фоне повышенного интереса к бумагам этих компаний в социальных сетях.

По поводу каждой из попавших в поле зрения SEC компаний регулятор заявил, что определенные пользователи в социальных сетях могут быть вовлечены в скоординированную попытку искусственно повлиять на цены бумаг.

Волатильность «мемных акций»

Волатильность так называемых «мемных акций», то есть бумаг, которые вызывают внезапный интерес у розничных инвесторов в ходе обсуждения в социальных сетях, в последние недели привела к крупным убыткам как хедж-фондов, так и частных инвесторов.

Резкие изменения цен акций, в первую очередь взлет и падение котировок сети игровых магазинов GameStop, привлекли внимание регуляторов и законодателей США.

В четверг, 18 февраля, руководители онлайн-брокера Robinhood, маркет-мейкера Citadel Securities и хедж-фонда Melvin Capital, а также глава форума Reddit и блогер Кит Гилл были вызваны для дачи показаний в конгресс США в связи с расследованием аномального взлета акций GameStop в январе. Результаты расследования должны показать, имело ли место манипулирование рынком.

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