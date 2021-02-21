Суд приостановил покупку украинского спиртзавода молдавской компанией

Молдавская компания СП "Zernoff", которая победила в аукционе по продаже объекта малой приватизации Мариливского МПД ГП "Укрспирт", обратилась в суд с иском к Фонду госимущества Украины из-за существенного расхождения фактического количества имущества, заявленного в электронном лоте.

"Заявлено было о 1 518 наименований зданий, оборудования, движимого и иного имущества, чего было достаточно для принятия решения об участии в аукционе и приобретении соответствующего объекта приватизации", - говорится в решении Хозяйственного суда г. Киева от 11 января 2021 года.

После подписания договора оказалось, что существует значительная разница между фактическим количеством зданий, оборудования, движимого и иного имущества и их заявленным количеством, согласно информации о лоте электронного аукциона.

В частности, на предприятии отсутствовало имущество и приборы: компрессоры, влагомеры, вентиляторы, котлы, цилиндры, - датчики, расходомеры, дифманометры, микропроцессоры, приборы, клапаны, модули, а объекты недвижимости не соответствовали описанию.

Поэтому "Zernoff" просила уменьшить цену товара по договору купли-продажи от 14 декабря 2020 года.

В результате суд удовлетворил иск инвестора об остановке операции, которая должна была пополнить государственный бюджет Украины на 144 млн. грн.

"Инвестировать в Украину оказалось не так просто. Ключевая сложность в том, что заявленные на приватизацию объекты не соответствуют тому, что там есть. Мы очень расстроены, что партнерство по этому проекту приходится начинать в суде. Но мы должны перестраховаться. Мы не отказываемся от приобретения лота. Просто хотим ясности", - говорит совладелец СП "Zernoff" Юрий Дячук, пишет УНИАН.

Издание отмечает, что на прошлой неделе еще один потенциальный инвестор, ООО "РЕГИОН комплект" (победитель аукциона по приватизации Кобиловолоцкого завода ГП "Укрспирт"), вынужден был отказаться от сделки из-за долгов самого "Укрспирта".

"При таких обстоятельствах законные права покупателя вступить в право собственности на приобретенное имущество могут быть отсрочены на неопределенный срок из-за долговых обязательств самого ГП "Укрспирт" перед третьими лицами, не обозначенным в договоре купли-продажи. В связи с этим требуем разорвать договор малой приватизации объекта ГП "Укрспирт" и вернуть гарантийный платеж в размере 2,5 миллионов гривен", - говорится в официальном письме компании в Фонд госимущества Украины.

Добавим, активная приватизация заводов ГП "Укрспирт" началась в сентябре 2020 года.

Напомним, в декабре 2020 года Фонд государственного имущества продал 19-й завод "Укрспирта" в селе Борок на Львовщине. Новый владелец получит бардохранилище, спиртобазы, солодовню, ферму и зернохранилище.

Победитель аукциона - общество с ограниченной ответственностью "Компания Климат плюс" - теперь должно подписать протокол о результатах аукциона, заключить договор купли-продажи и произвести расчет. После этого процесс приватизации Борокского МПД будет считаться официально завершенным.