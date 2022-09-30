НБУ вдвоє збільшив ліміт на покупку безготівкової валюти для громадян

Національний банк України збільшив із 50 тис. грн до 100 тис. грн щомісячний ліміт на купівлю громадянами безготівкової іноземної валюти з подальшим розміщенням на безвідкличний депозит від трьох місяців.

Як зазначили в Нацбанку, така лібералізація дасть змогу додатково переорієнтувати попит населення з готівкової іноземної валюти на безготівкову, адже операції з продажу безготівкової валюти банками дійснюються за курсом, ближчим до офіційного, ніж з продажу готівкової.

Зауважимо, що 21 липня НБУ дозволив банкам продавати громадянам безготівкову іноземну валюту за умови вкладення цих коштів на строковий депозит. Кількість банків, які пропонують таку послугу, поступово збільшується. Зокрема, упродовж серпня-вересня таку можливість забезпечували кілька банків із найбільшою кількістю клієнтів.