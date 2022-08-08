Нацбанк дозволив обмінникам самостійно встановлювати будь-який курс на покупку валюти у населення

Національний банк дозволив банкам і валютним обмінникам визначати будь-який курс для викупу валюти у населення. Про це йдеться в постанові правління Нацбанку №172 .

«Уповноважені установи здійснюють купівлю та продаж готівкової іноземної валюти за курсом, встановленим уповноваженою установою»,— йдеться у п. 12-2 постанови.

Постанова набрала чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування. Документ було опубліковано 5 серпня 2022 року.

До цього часу діяло обмеження: банки й приватні обмінники повинні були викуповувати у населення готівкову інвалюту не дешевше поточного офіційного курсу.

На сьогодні офіційний курс НБУ — 36,56 грн за долар.