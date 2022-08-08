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2022-08-08
Нацбанк дозволив обмінникам самостійно встановлювати будь-який курс на покупку валюти у населення
Постанова набрала чинності та діє вже два дні.
Національний банк дозволив банкам і валютним обмінникам визначати будь-який курс для викупу валюти у населення. Про це йдеться в
«Уповноважені установи здійснюють купівлю та продаж готівкової іноземної валюти за курсом, встановленим уповноваженою установою»,— йдеться у п. 12-2 постанови.
Постанова набрала чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування. Документ було опубліковано 5 серпня 2022 року.
До цього часу діяло обмеження: банки й приватні обмінники повинні були викуповувати у населення готівкову інвалюту не дешевше поточного офіційного курсу.
Лія Ільченко, ZN.ua