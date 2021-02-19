СНБО поручил выяснить, как часть государственного нефтепровода оказалась в частных руках

Нефтепродуктопровод "Самара-Западное направление" должны вернуть государству.

СНБО поручил выяснить, как часть государственного нефтепровода оказалась в частных руках
Фото: president.gov.ua

Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабинету министров принять меры для сохранения и эксплуатации части нефтепродуктопроводов общей протяженностью 1 433 км, проходящих через территорию Украины.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

"Кабмин должен безотлагательно определить центральный орган исполнительной власти, ответственный за сохранение и эксплуатацию части нефтепродуктопроводов, и принять меры для обеспечения защиты экономических интересов государства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что СНБО принял решение "о принятии неотложных мер для возвращения государственного имущества народа Украины".

Также правоохранительным органам была поставлена задача - выяснить, при каких обстоятельствах государственная собственность оказалась в частных руках.

Напомним, в 2018 году Верховный Суд Украины принял решение о выведении украинского участка магистральных трубопроводов из государственной собственности и передачи ее в пользование роSSийским коммерческим структурам и компаниям, аффилированным с нардепом Виктором Медведчуком. Это - участок нефтепродуктопроводов Самара - Западное направление и Грозный - Армавир - Трудовая, которая проходит по территории Украины.

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