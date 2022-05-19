ФОПов, которые служат в ВСУ, освободили от платы за аренду коммунального и государственного имущества

До конца 2022 года Кабинет Министров освободил от арендной платы по договорам аренды государственного и коммунального имущества физических лиц и физических лиц-предпринимателей, которые служат в ВСУ. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, пишет Interfax-Украина.

ФОПов, которые служат в ВСУ, освободили от платы за аренду коммунального и государственного имущества
фото: obozrevatel.com

Кого освободили от платы за аренду:

  • физических лиц и ФОПов, которые были призваны или приняты на военную службу после объявления военного положения;
  • физических лиц и ФОПов, которые используют имущество, которое расположено в административно-территориальных единицах, внутри которых прекращается доступ пользователей к единым и государственным реестрам, держателем которых есть Министерство юстиции Украины, в условиях военного положения.

Также до 30 сентября 2022 года Кабмин освободил от арендной платы арендаторов, использующих госимущество:

  • на территориях Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Николаевской областей и города Киева;
  • в учреждениях культуры и образования, если объект аренды был передан в аренду на почасовой основе.

Кроме того, до 30 мая 2022 года освободили от арендной платы арендаторов, использующих госимущество на территориях Кировоградской, Днепропетровской, Житомирской, Одесской областей.

Среди прочего продлили действие договоров аренды государственного и коммунального имущества, срок действия которых истекает в период действия военного положения, на период действия военного положения и четыре месяца с даты его прекращения или отмены.

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