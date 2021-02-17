Goldman Sachs создает цифровую инвестиционную платформу

Интерес розничных инвесторов к фондовому рынку сейчас находится на пике: приложения для торговли акциями, подобные Robinhood, в последнее время привлекли миллионы новых пользователей, пожелавших поучаствовать в «вирусной» торговле акциями GameStop и других популярных у трейдеров компаний, пишет WSJ. Но в отличие от Robinhood и его конкурентов сервис Goldman Sachs пока что не даст инвесторам возможность покупать и продавать акции отдельных компаний.

В Goldman Sachs полагают, что для большинства инвесторов лучший способ постепенно создать капитал — это диверсифицировать портфели, отметила сопредседатель отдела банковских операций и управления капиталом банка Стефани Коэн. Но в будущем Goldman может начать предоставлять брокерские услуги через в Marcus Invest, отмечает WSJ.