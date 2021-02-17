Goldman Sachs создает цифровую инвестиционную платформу

Goldman Sachs запускает сервис управления активами Marcus Invest для инвесторов с небольшими капиталами.

Goldman Sachs создает цифровую инвестиционную платформу
Фото: rbc.ua

Goldman Sachs запускает сервис управления активами Marcus Invest для инвесторов с небольшими капиталами. Об этом сообщает Reuters.

Что известно о сервисе

Сервис будет автоматически инвестировать средства клиентов в биржевые фонды (etf) на акции и облигации и проводить ребалансировки портфелей на основе моделей, которые разрабатывают инвестстратеги банка.

Исторически Goldman Sachs предлагал услуги управления активами клиентам с капиталами более $10 млн, отмечает The Wall Street Journal.

Для кого предназначен сервис

Новый сервис предназначен для массовых инвесторов — минимальная сумма для открытия счета составляет $1000. Годовая комиссия за обслуживание составит 0,35%, тогда как для состоятельных клиентов сборы за консультации по вопросам благосостояния могут превышать 1% от остатка на счету, указывает издание.

Интерес розничных инвесторов к фондовому рынку сейчас находится на пике: приложения для торговли акциями, подобные Robinhood, в последнее время привлекли миллионы новых пользователей, пожелавших поучаствовать в «вирусной» торговле акциями GameStop и других популярных у трейдеров компаний, пишет WSJ. Но в отличие от Robinhood и его конкурентов сервис Goldman Sachs пока что не даст инвесторам возможность покупать и продавать акции отдельных компаний.

В Goldman Sachs полагают, что для большинства инвесторов лучший способ постепенно создать капитал — это диверсифицировать портфели, отметила сопредседатель отдела банковских операций и управления капиталом банка Стефани Коэн. Но в будущем Goldman может начать предоставлять брокерские услуги через в Marcus Invest, отмечает WSJ.

Одним из тех, кто тестировал платформу в бета-версии, стал генеральный директор Goldman Дэвид Соломон. Его стратегия нацелена на сокращение зависимости Goldman Sachs от рискованной инвестиционной деятельности за счет смещения акцента на потребительский бизнес, пишет Reuters. Financial Times ранее отмечала, что Goldman остается единственным американским банком, который серьезно зависит от этого вида доходов.

Напомним

В 2016 году банк запустил подразделение Marcus, чтобы диверсифицировать свои доходы и источники финансирования, предлагая сберегательные счета и кредиты частным клиентам. Marcus Invest предлагает индивидуальные и совместные инвестиционные счета, а также три типа индивидуальных пенсионных счетов.

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