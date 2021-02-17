Фонд энергоэффективности получил более 300 заявок от ОСМД на модернизацию домов

К началу следующего отопительного сезона планируют завершить работы по большинству заявок.

Фонд энергоэффективности получил более 300 заявок от ОСМД на модернизацию домов
Фото: Макс Требухов

Фонд энергоэффективности получил уже 380 заявок от ОСМД на проведение энергоэффективной модернизации многоквартирных домов.

Об этом в рамках совместного совещания с представителями Минрегиона, фонда и донорских организаций сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. Он отметил, что из 2,78 млрд гривен для программ модернизации 1,94 млрд - донорские средства, сообщили на странице министерства в Facebook.

"Мы должны сосредоточить свою деятельность на реализации уже поданных проектов. К началу отопительного сезона 2021-2022 должны быть завершены работы по энергоэффективности по большинству из них", - сообщил Чернышов.

Министр призвал ОСМД активнее участвовать в программах по энергоэффективности. Он добавил, что с 2021 года разграничиваются "теплые кредиты" и программа фонда "Энергодом". Первый проект распространяется на поддержку индивидуальных домохозяйств, создает больше условий для вступления в программу "Энергодом".

Напомним, что "Энергодом" - программа частичного возмещения расходов на мероприятия по энергоэффективности в многоквартирных домах. Ознакомиться с правилами подачи заявки на эту программу можно на сайте Фонда энергоэффективности.

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