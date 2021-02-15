«Ипотека» под 7%. Кабмин упростил критерии для заемщиков

Кабмин принял изменения в Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов, которыми упрощаются критерии для заемщиков. Соответствующее решение приняли 15 февраля, передает пресс-служба Минфина.

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Что упростил Кабмин

Принятым постановлением предусмотрено исключение определения категорий лиц, которые могут быть заемщиками.

Чтобы стать участником программы «Доступная ипотека» под 7%, необязательно состоять на квартирном учете, быть молодой семьей, внутренне перемещенным лицом, научно-педагогическим работником, медиком или работником бюджетной сферы.

Кроме этого, отменили требование непревышения обеспечения жильем на уровне 13,65 кв. метра на одного члена семьи или проживания в общежитии жителями аварийных домов.

Постановлением внесен ряд технических правок, предложенных банковским сообществом.

Согласно внесенным Кабмином изменениям, на получение господдержки в сфере ипотечного кредитования смогут рассчитывать любые граждане, не имеющие в собственности или собственности семьи объектов жилой недвижимости и/или действующих договоров по финансированию (инвестированию) строительства жилой недвижимости и/или имущественных прав на объекты незавершенного строительства жилой недвижимости, если их общая площадь превышает 50 кв. метров на одинокого гражданина или семью из двух человек и 20 кв. метров — на каждого следующего члена семьи.

Также увеличивается максимально допустимый размер среднемесячного совокупного чистого дохода заемщика и членов его семьи из 5-кратного до 10-кратного размера месячной средней заработной платы в соответствующем регионе Украины, где расположен предмет ипотеки.

Напомним

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал в январе — июне в этом году новую программу финансового лизинга и ипотеки под 5% годовых.

По словам Шмыгаля, с марта этого года заработает программа «Доступная ипотека», которая упрощает доступ к ипотеке и предлагает ставку до 7%.

Ипотеку под 7% годовых могут взять только лица, которые впервые покупают жилье или нуждаются в улучшении условий проживания. Льготы действуют на кредиты до 2 млн грн и на предметы ипотеки стоимостью до 2,5 млн грн.

Срок ипотечного кредита — до 240 месяцев.

Первый взнос потребитель должен оплатить за счет собственных средств — не менее 15% стоимости предмета ипотеки.

Базовая процентная ставка по ипотечному кредиту устанавливается:

на приобретение квартиры или частного дома — не более украинского индекса ставок по депозитам физлиц (12 месяцев) плюс 4,5 п.п.;

на приобретение жилья в объекте незавершенного строительства — не более украинского индекса ставок по депозитам физлиц (12 месяцев) плюс 7 п.п.

Как кредитовали в 2020 году

Сейчас при покупке жилья большинству украинцев приходится рассчитывать на собственные силы. За счет ипотеки сегодня финансируется менее 5% от всех сделок по покупке квартир и домов. Для сравнения: в период ипотечного бума в 2007 году за кредитные средства приобреталось до 45% всего жилья.

«О реальной ипотеке можно будет говорить, если доля сделок по покупке недвижимости, приобретаемой за кредитные средства, возрастет хотя бы до 10%, а в дальнейшем — до не менее 30% на первичном и вторичном рынках», — считает основательница Украинского клуба недвижимости Ольга Соловей.

В 2020 году статистику испортили последствия коронакризиса. После локдауна на ипотечном рынке воцарился «мертвый» сезон: во время карантина потенциальным клиентам было не до покупки жилья. И только с середины лета ипотека снова начала оживать.