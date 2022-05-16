Работа в Венгрии: украинцам упростили правила трудоустройства

В Венгрии упростили правила приема на работу для украинских беженцев. Работа в Венгрии теперь будет легко доступной для тех, кто получил в этой стране временную защиту.

Об этом рассказало издание magyarnemzet.hu.

Упрощенные правила трудоустройства стали действовать в этой стране с начала мая. Они распространяются на украинских беженцев, которые получили в Венгрии статус временной защиты, либо же подали ходатайство о получении такого статуса. Украинцы, имеющие такой статус, не нуждаются в отдельном разрешении на трудоустройство и могут свободно претендовать на любую свободную вакансию.

Претендовать на работу в Венгрии могут и нашит сограждане, у которых нет такого статуса. Однако тогда им придется трудоустраиваться по отдельной процедуре, которая предусмотрена для граждан третьих стран, не являющихся членами Евросоюза . Им придется вначале получить отдельное разрешение на работу, которое оформляется по инициативе работодателя. То есть, этот процесс получается более длительный и трудозатратный, чем для украинцев, имеющих статус временной защиты.

Но при этом есть отдельные сферы занятости, куда могут взять работников без такого статуса и без специального разрешения. Это касается отраслей, в которых Венгрия испытывает дефицит специалистов: IТ-отрасли, заведений общественного питания, а также инженеров и строителей. Их могут трудоустроить на срок до 90 дней каждые полгода безо всяких статусов и отдельных разрешений.

Венгерские работодатели также заинтересованы брать на работу беженцев из Украины

Их заинтересованность, прежде всего, материальная. За каждого украинца, который прибыл в Венгрию после начала войны в Украине, оформил там временную защиту и отработал там не менее 90 дней, венгерский работодатель будет получать ежемесячную выплату в размере 60 тыс. форинтов (160 евро). При этом, если у работника еще и есть ребенок, то дополнительно за ребенка будут доплачивать по 12 тыс. форинтов (32 евро) каждый месяц. Но при этом есть еще одно обязательное условие: этот же работодатель должен предоставить своему наемному работнику жилье на весь срок работы у него.

Напомним, в Украине значительно упростили процедуру увольнения работников во время войны. В частности, теперь сотрудника могут уволить из-за того, что предприятие не имеет возможности предоставить ему оборудование, необходимое для работы.