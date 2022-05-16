Работа в Венгрии: украинцам упростили правила трудоустройства

В Венгрии упростили правила приема на работу для украинских беженцев. Работа в Венгрии теперь будет легко доступной для тех, кто получил в этой стране временную защиту.

Работа в Венгрии: украинским беженцам упростили правила трудоустройства

Об этом рассказало издание magyarnemzet.hu.

Упрощенные правила трудоустройства стали действовать в этой стране с начала мая. Они распространяются на украинских беженцев, которые получили в Венгрии статус временной защиты, либо же подали ходатайство о получении такого статуса. Украинцы, имеющие такой статус, не нуждаются в отдельном разрешении на трудоустройство и могут свободно претендовать на любую свободную вакансию.

Претендовать на работу в Венгрии могут и нашит сограждане, у которых нет такого статуса. Однако тогда им придется трудоустраиваться по отдельной процедуре, которая предусмотрена для граждан третьих стран, не являющихся членами Евросоюза. Им придется вначале получить отдельное разрешение на работу, которое оформляется по инициативе работодателя. То есть, этот процесс получается более длительный и трудозатратный, чем для украинцев, имеющих статус временной защиты.

Работа в Венгрии: украинским беженцам упростили правила трудоустройства

Но при этом есть отдельные сферы занятости, куда могут взять работников без такого статуса и без специального разрешения. Это касается отраслей, в которых Венгрия испытывает дефицит специалистов: IТ-отрасли, заведений общественного питания, а также инженеров и строителей. Их могут трудоустроить на срок до 90 дней каждые полгода безо всяких статусов и отдельных разрешений.

Венгерские работодатели также заинтересованы брать на работу беженцев из Украины

Их заинтересованность, прежде всего, материальная. За каждого украинца, который прибыл в Венгрию после начала войны в Украине, оформил там временную защиту и отработал там не менее 90 дней, венгерский работодатель будет получать ежемесячную выплату в размере 60 тыс. форинтов (160 евро). При этом, если у работника еще и есть ребенок, то дополнительно за ребенка будут доплачивать по 12 тыс. форинтов (32 евро) каждый месяц. Но при этом есть еще одно обязательное условие: этот же работодатель должен предоставить своему наемному работнику жилье на весь срок работы у него.

Напомним, в Украине значительно упростили процедуру увольнения работников во время войны. В частности, теперь сотрудника могут уволить из-за того, что предприятие не имеет возможности предоставить ему оборудование, необходимое для работы.


Марченко Любов, Тудей

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