Минэкономики спрогнозировало рост ВВП в апреле-июне более чем на 7%

По итогам 2020-го ВВП "просел" на 4,2%.

Минэкономики спрогнозировало рост ВВП в апреле-июне более чем на 7%
Фото: Сергей Нужненко

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует, что рост экономики в апреле-июне 2021 года превысит 7% после спада в январе-марте этого года.

Об этом говорится в "Обзоре экономической активности 2020 года", передает "Интерфакс-Украина".

"В первом квартале 2021 года ожидается сохранение негативной динамики ВВП с учетом последствий введенного в январе локдауна", - говорится в документе.

По оценкам министерства, падение промышленности в 2020 году составляет 5,2%, транспортной отрасли - на 14,2%, тогда как рост строительства оценивается в 4%, торговли - 4,7%.

В общей сложности сводный индекс производства (ЭКО) по сравнению с 2019 годом просел в прошлом году на 4,4%, а ВВП - на 4,2%, оценивает министерство.

В разрезе основных промышленных групп товаров наиболее негативное влияние ощутили инвестиционные виды деятельности, в частности, в производстве инвестиционных товаров наблюдалось падение на 21,6%. В то же время производство товаров промежуточного потребления сократилось лишь на 4,1%, товаров группы "энергия" - на 2,7%, потребительских товаров краткосрочного потребления - на 2,2%, потребительских товаров длительного потребления - на 2,1% за счет больших возможностей адаптации к сложным условиям, а также поддержки государства.

Сокращение производства в прошлом году произошло в перерабатывающей промышленности - на 6,9%, добывающей - 5,2%, поставке электроэнергии, газа и пара - 1,3%, говорится в обзоре. Сельское хозяйство за прошлый год просело на 11,5%. Хотя пандемия на это повлияла в меньшей мере, негативным фактором стали погодные условия.

По итогам 2020 года, объемы производства растениеводческой продукции сократились на 13,9% (+1,8% в 2019 году). При этом производство животноводческой продукции сократилось на 2,6% в 2020 году по сравнению с +0,2% в 2019 году.

Ранее министр экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко сообщал, что падение ВВП Украины замедлилось с 3,5% до 1% в четвертом квартале. По его прогнозу, в 2021-м ожидается рост на 4,6%.

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