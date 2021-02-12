Укрэксимбанк получил прибыль впервые с конца 2019 года

По итогам января 2021 года прибыль государственного Укрэксимбанка, по данным финансовой отчетности банка, составила 102 млн гривен.

Таким образом, банк отчитывается о прибыльной деятельности впервые с декабря 2019 года, отмечает пресс-служба учреждения.

"В январе также существенно улучшились все ключевые показатели эффективности работы банка - доходность капитала составила более 8%, отношение затрат к доходам - менее 60%, выросли абсолютные значения показателей доходов и операционной прибыли", - отметил глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер.

Как сообщалось, убыток Укрэксимбанка за 2020 год составил 5,6 млрд грн, причем за декабрь банк увеличил убыток почти на 2 млрд грн.

Напомним, в сентябре 2020 года Кабмин докапитализировал Укрэксимбанк на 6,8 млрд грн для покрытия ожидаемого убытка.

В ноябре Укрэксимбанк выкупил свои еврооблигации с погашением в 2022 и в 2025 году на общую сумму $ 300 млн.