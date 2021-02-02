В Ощаде рассказали, сколько оформили заявок на подключение газа от Нафтогаза

С 18 января Ощадбанком принято и передано в ГК «Нафтогаз Украины» 6950 заявок на подключение газоснабжения. Об этом «Минфину» сообщили в банке.

В Ощаде рассказали, сколько оформили заявок на подключение газа от Нафтогаза
Фото: epravda.com.ua

Кто может подать заявку

Подать заявку может любой потребитель, не только клиент Ощадбанка.

Как оформить

Для оформления подключения необходимо предоставить паспорт, ИНН, документ о праве собственности на жилье и согласие совладельца, если право собственности оформлено на нескольких совладельцев жилья и ЭИС-код (16-значный персональный газовый номер объекта).

Шаблон заявления на подключение можно найти на сайте gas.ua в разделе «Стать нашим клиентом».

После обработки заявки клиент в течение 5 рабочих дней получит информацию от компании об успешном переходе и дальнейшие инструкции.

Проверить статус выполнения заявки на подключение можно будет на сайте gas.ua в разделе «Проверить статус заявки», введя в соответствующем поле свой ЭИС-код.

Переход к новому поставщику происходит автоматически. Сообщать предыдущую газовую компанию о подключении к новому поставщику не нужно. Как только переход будет завершен, клиент будет получать платежки за потребленный газ уже от нового поставщика.

Предыстория

На заседании 18 января Кабинет министров установил предельный размер цены на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 грн за кубометр до конца марта.

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