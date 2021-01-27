Попытка №2. ЦБ Китая допустил возможность проведения IPO «дочки» Alibaba

Финансово-технологическая компания Ant Group Джека Ма может снова начать подготовку к IPO, как только все вопросы к компании будут сняты.

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Финансово-технологическая компания Ant Group Джека Ма может снова начать подготовку к IPO, как только все вопросы к компании будут сняты. Об этом сообщил глава Центробанка Китая И Ган в ходе Всемирного экономического форума, передает Bloomberg.

Что говорят в ЦБ

По словам И Гана, китайские власти все еще расследуют вопросы, связанные с монополией Ant Group. Чиновник добавил, что вопросы «сложные», причем существует некий риск, связанный с конфиденциальностью потребителей.

Правовая база для финансовых инноваций должна быть очень четкой, отметил он. И Ган также посоветовал Ant Group следовать юридическим процедурам. И тогда «у вас будет результат», сказал он.

Предыстория

Финтех Ant Group должен был провести IPO сразу на двух фондовых биржах — Шанхайской и Гонконгской. Листинг был назначен на 5 ноября. Предполагалось, что IPO станет самым крупным в истории фондового рынка — компания планировала привлечь более $34 млрд. Общая сумма заявок на его акции только на Шанхайской бирже достигала $2,8 трлн.

Однако за два дня до IPO размещение акций было приостановлено. В самом Ant заявили, что это произошло из-за изменений в правилах регулирования финансово-технологической сферы.

Однако СМИ не раз отмечали, что решение остановить IPO могли вызвать неосторожные высказывания Джека Ма — главы материнской компании Ant Group, Alibabа. За несколько дней до размещения акций Джек Ма раскритиковал правила работы финансовых регуляторов — как китайских, так и международных. Миллиардер после отмены IPO на несколько месяцев перестал появляться на публике, однако в середине января выступил на онлайн-мероприятии.

Чем занимается Ant Group

Ant Group принадлежит платежный сервис Alipay, который занимает около 50% рынка в Китае. Во всем мире им пользуются свыше 1 млрд человек. Помимо этого, финтех предоставляет услуги онлайн-банкинга, страхования, занимается кредитованием и управляет активами. Холдингу Alibaba Group принадлежит 33% Ant Group.

Ant зарабатывает на комиссиях с выдачи мгновенных беззалоговых онлайн-кредитов через сервисы Huabei и Jiebei.

Financial Times писала, что по новым правилам регулирования финтехов, интернет-платформы должны самостоятельно обеспечивать не менее 30% финансирования каждой ссуды и ограничивать их на уровне 300 тыс. юаней (около $44,843 тыс.) или третью годовой зарплаты заемщика.

Сейчас Ant финансирует лишь 2% от общего объема своих кредитов, а остальное привлекает из других источников — обычно из банков, фактически выполняя роль высокотехнологичного посредника.