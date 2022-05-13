Чили изучает возможность создания собственного цифрового песо

Цифровая валюта центрального банка (CBDC) — это проект, изучаемый многими странами, среди которых находится и Чили. Центральный Банк страны выпустил свое первое исследование относительно преимуществ и недостатков создания собственной цифровой валюты. Об этом пишут BitNovosti.

Фото: mining.com

Исследование банка

Согласно сообщению банка от 11 мая, финансовое учреждение считает, что окончательное решение по выпуску собственной цифровой валюты требует «более глубокого изучения предполагаемых издержек и прибыли».

Это означает, что на данный момент в Чили не будет выпущена цифровая валюта, однако этот вопрос активно обсуждается.

ЦБ отмечает, что в соответствие с рекомендациями рабочей группы по цифровым платежам, необходимо провести сравнение государственной криптовалюты с другими альтернативными вариантами, которые являются более определенными и имеют такие же преимущества.

Также отмечается, что создание цифровой валюты «должно быть тщательно изучено», чтобы избежать негативного влияния на функционирование финансовой системы и на проведение денежной политики.

Центральный банк заявляет, что начнет исследования по созданию цифровой валюты. ЦБ демонстрирует осторожность в отношении CBDC, однако несмотря на это регулятор отмечает положительные моменты, которые несет с собой внедрение цифровой валюты. «Это позволит усилить цифровую трансформацию, а также снизить некоторые риски».

Президент Центрального Банка Чили, Розанна Коста, отметила, что, по ее мнению, государственная криптовалюта должна обладать рядом характеристик. Одной из них является возможность использования CBDC для оплаты как онлайн, так и офлайн.

Кроме того, по ее мнению, система внедрения CBDC «должна позволять властям отслеживать транзакции после их совершения» в целях охраны персональных данных пользователей.

Также руководитель финансового учреждения добавила, что цифровая валюта должна существовать параллельно с фиатной валютой и быть легко конвертируемой, и кроме того приниматься коммерческими банками.

Напомним

Первые шаги по созданию CBDC в Чили были предприняты в сентябре 2021 года. Одной из причин начала исследований по созданию цифровой валюты стало «появление передовых технологий, а также внедрение новых инструментов и появление новых игроков на рунке платежей».

Недавнее исследование Банка Международных расчетов (BIS) показывает, что девять из десяти центробанков проводят исследования по созданию цифровых валют, и более половины из них уже осуществляют конкретные эксперименты.

Разработка E-гривны

В конце прошлого года Министерство цифровой трансформации запустило пилотный проект электронных денег, позволяющий изучить потенциал использования технологических решений при разработке э-гривны. Проект будет работать на блокчейне Stellar.

В свою очередь, в НБУ подчеркнули, что напрямую этот пилотный проект не имеет отношения к выпуску э-гривны.

«Согласно новому законодательству эмитентом е-гривны может быть только Национальный банк», — подчеркнул замглавы НБУ Алексей Шабан.