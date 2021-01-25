Аналитики предупредили о рекордном росте неравенства в мире из-за коронавируса

Для богачей кризис уже закончился, а другие люди будут ощущать его годами.

Аналитики гуманитарной организации Oxfam предупредили о рекордном, невиданном по меньшей мере с начала 20 века росте неравенства в мире из-за пандемии коронавируса.

Об этом говорится в ее докладе "Вирус неравенства", изданном перед началом Всемирного экономического форума.

В нем говорится о том, что тысяча самых богатых миллиардеров мира уже окупили свои потери от COVID-19, им хватило для этого всего девяти месяцев. В то же время бедным людям может потребоваться больше десяти лет, чтобы восстановиться от экономических последствий пандемии.

"Отчет свидетельствует о том, что COVID-19 потенциально может увеличить экономическое неравенство почти во всех странах одновременно - впервые с начала наблюдений более века назад. Рост неравенства означает, что людям, которые живут в нищете, может потребоваться минимум в 14 раз больше времени, чтобы вернуться к допандемическому уровню, чем нужно было тысяче самых богатых людей мира - в основном белых мужчин", - пишет Oxfam.

Доклад основан на опросе 295 экономистов из 79 стран. Около 87% из них (в том числе знаменитые Джеффри Сакс, Джаяти Гош и Габриэль Цукман) сказали, что ожидают "роста" или "значительного роста" неравенства в своих странах.

Oxfam считает, что существующая "несправедливая экономическая система позволяет сверхбогатой элите накапливать богатство среди худшей рецессии со времен Великой депрессии, тогда как миллиарды людей пытаются свести концы с концами". "Десять самых богатых людей мира за время пандемии разбогатели на 1,5 трлн долларов - более чем достаточно, чтобы оплатить вакцину против COVID-19 для каждого и гарантировать, что пандемия не оставит никого в нищете", - указывает организация.

Сильный удар коронакризиса почувствовали женщины, чрезмерно представленные в низкооплачиваемых нестабильных профессиях, наиболее пострадавших от пандемии. Кроме того, женщины составляют около 70% мировой рабочей силы в медицине и социальном обслуживании - жизненно необходимой, но плохо оплачиваемой работе, которая к тому же подвергает их большему риску из-за COVID-19.

Экономическое неравенство влияет на шансы выжить во время пандемии. В беднейших районах таких стран, как Франция, Испания или Индия высок уровень инфицирования и смертности, а в самых бедных районах Англии уровень смертности вообще вдвое больше, чем в самых богатых.

Ключом для быстрого восстановления от последствий пандемии организация считает создание более справедливой экономики. Например, временный налог на сверхприбыль для 32 международных корпораций, заработавших больше всех в период пандемии, позволил бы получить в 2020 году 104 млрд долларов. "Этого достаточно, чтобы обеспечить помощь по безработице всем работникам и финансовую поддержку всем детям и пожилым людям в странах со средним и низким уровнем дохода", - говорится в отчете.