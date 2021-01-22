В крупных сетях АЗС подорожало дизтопливо

В крупных сетях АЗС подорожало дизтопливо

Розничные операторы за неделю (15-22 января) повысили цены на бензины и дизельное топливо, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

Все виды топлива на станциях "Авантаж" подорожали на 50 коп./л: А-92 подорожал до 22,95 грн/л, А-95 - до 23,95 грн/л, ДТ - до 22,35 грн/л. Также на 50 коп./л цены выросли в сети "Автотранс", сообщает encorr.

Топливо в сети Glusco подорожало на 33 коп./л: А-92 - до 25,35 грн/л, А-95 - до 27,35 грн/л, ДТ - до 26,35 грн/л.

UPG подняла цены на бензины на 40 коп./л, ДТ - на 20 коп./л. Так, бензин А-92 в этой сети подорожал до 24,50 грн/л, А-95 - до 25,50 грн/л, ДТ - до 26,60 грн/л. На станциях "БРСМ-Нафта" дизельное топливо в среднем подорожало на 25 коп./л, до 22,75 грн/л.

Сеть АЗК BVS увеличила стоимость топлива на 30-40 коп./л: А-92 подорожал до 24,99 грн/л, А-95 - до 25,99 грн/л, ДТ - до 24,89 грн/л. На 87 коп./л все виды топлива подорожали в сети "Татнефть-АЗС-Украина".

Такие сети, как AMIC, Chipo, Marshal, SUN OIL, Mango, Motto, "Укргаздобыча" и "Катрал", в среднем подняли цены на 0,05-0,70 грн/л.

МинПром по материалам enkorr

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