Цены на аренду жилья в крупных городах Украины: Киев, Львов, Днепр, Винница

С началом войны в Украине отечественный рынок жилья претерпел очень крупные изменения. В частности, продажа жилья фактически остановилась из-за закрытия Госреестра прав на недвижимость. А цены на аренду жилья в регионах кардинально изменились. Так, в Киеве , где аренда всегда была самой дорогой, цены снизились практически вдвое. А в западном регионе, в частности во Львове, наоборот: стоимость съемного жилья выросла в 2-3 раза.

Между тем и на западе страны, и в Киеве , и в центре можно встретить жилье, которое предлагают снять за невысокую цену. Издание segodnya сделало выборку по регионам, отыскав квартиры, которые сдаются по приемлемой цене.

Киев

Самую дешевую цену за аренду удалось найти на Осокорках. Тамошнюю смарт-квартиру общей площадью 12 кв. метров, сдают всего за 3500 грн в месяц без коммуналки. В квартире есть отдельный санузел, два спальных места, стиральная машина, холодильник, микроволновка и самая необходимая мебель.

Квартиру за 3900 в месяц удалось найти в Святошинском районе. У нее площадь намного больше той, что на Осокорках – 36 кв. метров. В комнате есть два спальных места, кухня, мебель и бытовая техника. В квартире сделан ремонт. И при необходимости можно поставить еще одну кровать. Вблизи от дома расположена зона рекреации – озера и лес.

В Соломенском районе столицы можно за 3999 гривен снять квартиру-студию площадью 29 кв. метров. В этой квартире есть все, что необходимо для комфортного проживания: кухня, два спальных места, стиральная машина и холодильник. Однако хозяева ставят квартирантам одно условие, которое резко сужает круг потенциальных постояльцев: в доме нельзя держать никаких животных.

Винница

В винницком микрорайоне Ближнее Замостье сдается однокомнатная квартира на 36 кв. метров всего за 2500 гривен. В квартире есть санузел и кухня. Хозяйка хочет арендаторов, которые готовы снять жилье надолго. Предпочтение отдаст небольшой семье или студенту.

За 3500 гривен предлагают однокомнатную квартиру площадью 20 "квадратов" в микрорайоне Корея. К услугам арендаторов – газовая плита, стиральная машина и мебель. За коммуналку переплачивать не придется: на газ, электричество и воду в квартире установлены счетчики.

Однокомнатную квартиру пощадью 34 кв. метра можно снять за 4000 гривен в Тяжилове. В квартире целых четыре спальных места. Хозяева отдадут предпочтение арендаторам, которые снимут квартиру надолго. И здесь также не хотят видеть в своем доме животных.

Днепр

В Индустриальном районе Днепра хозяйка-пенсионерка сдает комнату в трехкомнатной квартире. В комнате есть мебель, можно пользоваться стиральной машиной и холодильником. Кроме того, можно проводить время на застекленной лоджии. Стоимость аренды такой комнаты 2000 гривен в месяц. Но проживать, конечно, придется в одной квартире с хозяйкой.

На Левом Берегу можно снять однокомнатное жилье за 3500 гривен в месяц. Площадь квартиры – 32 кв. метра. В квартире есть кухня, все удобства, бытовая техника. Горячего водоснабжения нет, нужно нагревать воду в бойлере.

В Центральном районе Днепра предлагают небольшую 15-метровую квартирку за 4000 гривен. В квартире сделан свежий ремонт, есть необходимая мебель и бытовая техника.

Кропивницкий

За квартиру площадью 33 кв.метра просят 5500 гривен в месяц. Хозяйка рассчитывает, что арендаторы снимут ее не менее чем на год. В квартире есть двуспальная кровать, мебель, элнектрооотопление и бойлер для нагрева воды. Однако холодильник и стиральную машину жильцам придется завозить свои.

Ивано-Франковск

В микрорайоне Пасечная в Ивано-Франковске предлагают в аренду 30-метровую однокомнатную квартиру всего за 2000 гривен. В квартире есть два спальных места и мебель. Однако нет горячей воды. Поэтому хозяева рассчитывают, что постояльцы сами установят бойлер. Предпочтение отдадут жильцам, которые снимут квартиру надолго.

Львов

Во Франковском районе Львова сдают за 6000 гривен однокомнатную квартиру площадью 41 кв. метр. В квартире есть четыре спальных места, есть кухня, санузел и застекленный балкон. Имеется также интернет и прочие блага цивилизации.

Напомним, обещают, что уже в конце мая в Украине опять можно будет регистрировать куплю-продажу недвижимости.