Медведчук і Козак записали активи на сотні мільйонів та пенсіонерку зі Львова – Bihus.info

62-річна Ольга Куць визнала, що є підставною особою.

Медведчук і Козак записали активи на сотні мільйонів та пенсіонерку зі Львова – Bihus.info
© Опозиційна платформа - За життя

Активи колишніх нардепів Віктора Медведчука та Тараса Козака записані на 62-річну львів’янку Ольгу Куць, яка є підставною особою. Про це йдеться в розслідуванні журналісті Bihus.info.

Журналісти зазначають, що оточення колишнього Віктора Медведчука та його бізнес-партнера Тараса Козака записало на пенсіонерку частки в кількох київських компаніях з активами на сотні мільйонів гривень. У розмові з журналістами вона визнала, що була і продовжує бути підставною особою. 62-річна Ольга Куць зі Львова значиться бенефіціаркою низки фірм, які володіють дорогою землею і нерухомістю в Києві.

Наприклад, Куць є кінцевою бенефіціаркою компанії “Істбуд”, на яку оформлено майже гектар землі на бульварі Дружби Народів з цільовим призначенням “для будівництва готельно-офісного будинку”. Орієнтовна вартість цього активу – 160 млн грн.

Куць також є бенефіціаркою фірми “Таун Ленд Компані” – замовниці будівництва житлового комплексу “Поетика” в Києві.

Також вона є співвласницею компанії “Промтек”, у розпорядженні якої перебуває понад гектар землі на київській Борщагівці – під будівництво культурно-розважального комплексу.

Компанії, в яких Куць значиться власницею найбільших часток, пов’язані з будівельним бізнесом депутата від ОПЗЖ Вадима Столара. Частку в його бізнесі, за його інформацією Bihus.Info, у 2020-му придбали Віктор Медведчук і Тарас Козак. Безпосередньо Медведчук і Козак офіційно серед партнерів Столара так і не з’явилися, а співвласницею згаданих компаній стала Ольга Куць. Відтак журналісти припустили, що за Куць насправді ховається саме оточення Медведчука, приховуючи цінні активи від можливих арештів.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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