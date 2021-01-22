В Таиланде надеются на рост выплавки стали

В Таиланде надеются на рост выплавки стали

По прогнозу Федерации таиландской промышленности и ассоциации Steel Industry Club, видимое потребление стальной продукции в стране в 2021 г. восстановится после прошлогоднего спада и прибавит 5-8%, достигнув 17-18 млн т.

В текущем году спрос на стальную продукцию в Таиланде должен возрасти, прежде всего, благодаря инфраструктурному строительству. В крупных городах строится метро, в рамках Восточного экономического коридора планируется прокладка высокоскоростных железнодорожных магистралей.

В феврале текущего года в Таиланде должно вступить в силу новое положение, согласно которому доля продукции национального производства при реализации государственных проектов должна составлять не менее 60%. Это требование будет относиться и к прокату. За счет этого местные металлургические компании рассчитывают на существенный рост продаж.

По данным Института стали стран Юго-Восточной Азии (SEAISI), в первой половине 2020 г., когда в Таиланде действовали карантинные ограничения, видимое потребление стальной продукции в стране составило около 8 млн т, что на 13,7% меньше, чем показатель аналогичного периода прошлого года. Производство листового и сортового проката сократилось на 9,5%, до примерно 4,4 млн т, а импорт упал более чем на 18%, до около 5 млн т.

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