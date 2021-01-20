"Нафтогаз" пообещал газсбытам скидку в обмен на верификацию клиентов

В противном случае цена будет рыночной.

"Нафтогаз" пообещал газсбытам скидку в обмен на верификацию клиентов
Фото: Макс Левин

"Нафтогаз" готов отдать частным поставщикам природный газ для нужд населения со скидкой, если они верифицируют своих клиентов.

"Газсбыт должен доказать наличие среди своих клиентов бытовых потребителей, а по итогам каждого месяца - проинформировать Нафтогаз, какие объемы направлены непосредственно на нужды населения. Объемы фактического потребления газа населением будут проверяться", - сказано на сайте "Нафтогаза".

Компания объяснила, что это позволит создать единую государственную базу бытовых потребителей газа. В будущем с ее помощью государство сможет выделять категории уязвимых потребителей и оказывать целевую денежную помощь, а не вводить дополнительное регулирование рынка.

"Если газсбыт не желает подтверждать поставки населению, Нафтогаз Трейдинг предлагает другой вариант - покупать газ по рыночной цене и с банковской гарантией оплаты или по предоплате", - сообщила компания.

Поставщики газа могут также отказаться поставлять газ бытовым клиентам по регулируемой цене себе в убыток. Тогда сработает страховой механизм рынка - поставщик "последней надежды" (ППН), которым является газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" (ее бенефициар - НАК "Нафтогаз Украины"). В соответствии с требованиями законодательства, потребитель может быть клиентом поставщика "последней надежды" до 60 дней. В течение этого периода потребитель должен найти нового поставщика газа.

Напомним, что 18 января Кабинет министров признал природный газ товаром, имеющим существенную социальную значимость, и на два месяца - февраль и март - ограничил его цену для населения.

Он не может стоить больше чем 6,99 гривен за кубометр. Если бы этого не сделали, в феврале тарифы могли бы подскочить до 12 гривен за кубометр.

Ассоциация поставщиков энергоресурсов, представляющая интересы 30 газоснабжающих компаний, гарантировала, что их клиенты также будут получать газ по 6,99 грн.

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