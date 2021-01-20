"Нафтогаз" пообещал газсбытам скидку в обмен на верификацию клиентов
В противном случае цена будет рыночной.
"Нафтогаз" готов отдать частным поставщикам природный газ для нужд населения со скидкой, если они верифицируют своих клиентов.
"Газсбыт должен доказать наличие среди своих клиентов бытовых потребителей, а по итогам каждого месяца - проинформировать Нафтогаз, какие объемы направлены непосредственно на нужды населения. Объемы фактического потребления газа населением будут проверяться", - сказано на сайте "Нафтогаза".
Компания объяснила, что это позволит создать единую государственную базу бытовых потребителей газа. В будущем с ее помощью государство сможет выделять категории уязвимых потребителей и оказывать целевую денежную помощь, а не вводить дополнительное регулирование рынка.
"Если газсбыт не желает подтверждать поставки населению, Нафтогаз Трейдинг предлагает другой вариант - покупать газ по рыночной цене и с банковской гарантией оплаты или по предоплате", - сообщила компания.
Поставщики газа могут также отказаться поставлять газ бытовым клиентам по регулируемой цене себе в убыток. Тогда сработает страховой механизм рынка - поставщик "последней надежды" (ППН), которым является газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" (ее бенефициар - НАК "Нафтогаз Украины"). В соответствии с требованиями законодательства, потребитель может быть клиентом поставщика "последней надежды" до 60 дней. В течение этого периода потребитель должен найти нового поставщика газа.
Напомним, что 18 января Кабинет министров признал природный газ товаром, имеющим существенную социальную значимость, и на два месяца - февраль и март - ограничил его цену для населения.
Он не может стоить больше чем 6,99 гривен за кубометр. Если бы этого не сделали, в феврале тарифы могли бы подскочить до 12 гривен за кубометр.
Ассоциация поставщиков энергоресурсов, представляющая интересы 30 газоснабжающих компаний, гарантировала, что их клиенты также будут получать газ по 6,99 грн.