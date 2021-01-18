Крупнейший производитель платины прогнозирует рост цены на 80%

Нил Фронеман, глава компании Sibanye-Stillwater — крупнейшего мирового производителя платины, заявил, что цена металла может вырасти более чем на 80% в течение ближайших четырех-пяти лет. Об этом Фронеман рассказал в интервью Bloomberg.

Фото: gold.1prime.ru

Что происходит

Сейчас цена платины почти удвоилось с 18-летнего минимума в марте на фоне перебоев с поставками и оживления в китайской автомобильной промышленности.

Снижение предложения платины станет следствием восстановления мировой экономики и совершенствования технологий.

«Платина только начала восстанавливаться и продолжит дорожать … Нет никаких причин, которые помешали бы цене платины вырасти до $ 2000 за унцию или, возможно, выше», — считает CEO компании Sibanye-Stillwater.

По его словам, цена платины будет расти из-за использования ее в водородных топливных элементах. Также автопроизводители в Китае и Северной Америке начинают заменять дорогой палладий в автокатализаторах на более дешевую платину.

По прогнозу Фронемана, новая технология с частичной замены палладия платиной, разработанная BASF при поддержке Sibanye and Impala Platinum, может увеличить спрос на платину на 300 тыс. унций в год.

Фронеман не один в своем оптимизме относительно платины. По словам старшего стратега ABN Amro Джорджета Боэля, в 2022 году металл может торговаться примерно по $ 1500 за унцию.

Что предшествовало

Это не первый смелый призыв Фронемана. Четыре года назад его компания приобрела за большую цену американского производителя палладия Stillwater Mining. Руководителя компании обвиняли в необдуманном шаге. Однако с тех пор цена палладия выросла почти в 4 раза. Это позволило Sibanye Stillwater возобновить выплату дивидендов и погасить долги.

Какова ситуация с другими драгоценными металлами

Многие западные аналитики считают, что даже при оптимистичном сценарии преодоления коронакризиса мир еще не скоро оправится от понесенных потерь. А значит — для инвесторов золото будет оставаться более чем актуальным активом.

Какие факторы способствуют росту стоимости золота:

Чрезмерная накачка крупнейших экономик деньгами

Повторные волны эпидемии и появления новых штаммов коронавируса

Медленное восстановление торговли из-за торговых споров

Восстановление экономики Китая как одного из крупнейших потребителей золота

2021 может оказаться достаточно удачным и для серебра, которое также неплохо проявило себя в 2020 году. Как и золото, серебро выигрывает в ситуации, когда низкие процентные ставки делают неинтересными вложения в депозиты и суверенные бонды. При этом серебро также будет дорожать и как средство от инфляции, и как дефицитный ресурс для промышленности, если экономика мировых держав начнет восстанавливаться.

Выгодными могут оказаться не только вложения в сами металлы или ATF на золото или серебро, но также и инвестиции в добывающие компании. Аналитики отмечают, что сейчас на фондовом рынке их акции сильно недооценены. При этом, добывающие компании выигрывают в случае роста спроса на драгоценный металл как со стороны инвесторов, так и со стороны промышленности.