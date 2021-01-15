США передумали вносить в черный список акции Alibaba, Baidu и Tencent

Правительство США отказалось от планов внести в черный список Alibaba, Tencent и Baidu. Ожидается, что американцы и дальше смогут инвестировать в эти компании. Об этом пишет РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.

Фото: rbc.ru

Как отреагировали акции

Акции Alibaba завершили торги в Нью-Йорке 13 января ростом на 4,3%. Бумаги Tencent подорожали на 2,9%, бумаги Baidu снизились на 1%.

По информации WSJ, члены Совета национальной безопасности, Госдепартамента и Пентагона сделали вывод, что Alibaba, Tencent и Baidu можно классифицировать как компании, связанные с китайскими военными, разведывательными службами и службами безопасности.

Однако Министерство финансов заблокировало попытку Пентагона добавить их в черный список. Министр финансов США Стивен Мнучин счел, что запрет на торговлю этими акциями на американских биржах дестабилизирует рынки и негативно отразится на экономике, пишет WSJ.

Предыстория

Впервые о начале процедуры делистинга китайских телекомов Нью-Йоркская биржа объявила 31 декабря 2020 года. Тогда NYSE указала, что «эмитенты более не подходят для листинга». Решение стало результатом подписанного президентом США Дональдом Трампом указа.

4 января Нью-Йоркская фондовая биржа приостановила процедуру делистинга. Площадка заявила, что продолжит консультации с регулирующими органами.

В середине ноября 2020 года президент США Дональд Трамп запретил американцам инвестировать в китайские компании, которые контролируются или связаны с военными КНР .

В его приказе говорилось, что КНР эксплуатирует американский капитал для «развития и модернизации своих военных, разведывательных и других силовых структур». Запрет вступает в силу 11 января 2021 года.

Alibaba и Tencent — две наиболее ценные публичные компании Китая с совокупной рыночной капитализацией более чем $ 1,3 трлн. Их акциями владеют десятки американских фондов, пояснила газета. Компании включены во многие индексы, где имеют существенный вес. К примеру, в индексе MSCI для развивающихся рынков на них приходится десятая часть веса всех входящих в него компаний.