Пул ипотечных кредитов неплатежеспособного Фидобанка выставлен за 9,97 миллиона

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 14 января 2021 года планирует провести аукцион по продаже пула активов Фидобанка, который будут составлять ипотечные кредиты. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Фото: bankruptcy-ua.com

Состав пула

В пул вошли права требования по 19 кредитным договорам, которые обеспечены ипотекой. В залоге по ним — 17 объектов жилой недвижимости и 2 земельных участка.

Общая сумма задолженности по кредитам в составе пула — 31,4 млн грн.

Ранее эти активы уже неоднократно выставлялись на продажу как индивидуально, так и в составе пулов, но не нашли своего покупателя.

Характеристика лота

Начальная цена — 9,97 млн грн.

Половина ипотечных кредитов — работающие. В частности, 10 кредитных договоров обслуживаются по графику, и за 2020 год сумма погашения по ним составляла более 1,3 млн грн.

По одному кредитному договору открыто производство Государственной исполнительной службой, еще по двум — открыты уголовные дела, по некоторым кредитам отсутствует полный пакет документов.

Подробная информация о лоте GL3N219271 и условия участия в аукционе размещена на официальном сайте Фонда по ссылке , а также на сайте ProZorro. Продажи по ссылке.

Подробная информация об активах в составе пула представлена ??в комнате данных в помещении банка и в виртуальной комнате данных, алгоритм доступа к ней — по ссылке .

Какими будут торги

Торги пройдут по голландской модели аукциона на электронной площадке Prozorro.Продажи.

Участие в торгах могут принять как юридические, так и физические лица, кроме заемщиков и поручителей по кредитам.