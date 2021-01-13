Пул ипотечных кредитов неплатежеспособного Фидобанка выставлен за 9,97 миллиона

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 14 января 2021 года планирует провести аукцион по продаже пула активов Фидобанка, который будут составлять ипотечные кредиты. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Пул ипотечных кредитов неплатежеспособного Фидобанка выставлен за 9,97 миллиона
Фото: bankruptcy-ua.com

Состав пула

В пул вошли права требования по 19 кредитным договорам, которые обеспечены ипотекой. В залоге по ним — 17 объектов жилой недвижимости и 2 земельных участка.

Общая сумма задолженности по кредитам в составе пула — 31,4 млн грн.

Ранее эти активы уже неоднократно выставлялись на продажу как индивидуально, так и в составе пулов, но не нашли своего покупателя.

Характеристика лота

Начальная цена — 9,97 млн грн.

Половина ипотечных кредитов — работающие. В частности, 10 кредитных договоров обслуживаются по графику, и за 2020 год сумма погашения по ним составляла более 1,3 млн грн.

По одному кредитному договору открыто производство Государственной исполнительной службой, еще по двум — открыты уголовные дела, по некоторым кредитам отсутствует полный пакет документов.

Подробная информация о лоте GL3N219271 и условия участия в аукционе размещена на официальном сайте Фонда по ссылке, а также на сайте ProZorro. Продажи по ссылке.

Подробная информация об активах в составе пула представлена ??в комнате данных в помещении банка и в виртуальной комнате данных, алгоритм доступа к ней — по ссылке.

Какими будут торги

Торги пройдут по голландской модели аукциона на электронной площадке Prozorro.Продажи.

Участие в торгах могут принять как юридические, так и физические лица, кроме заемщиков и поручителей по кредитам.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Коболев стал членом наблюдательного совета "Киевстара"Коболев стал членом наблюдательного совета "Киевстара"
Товарооборот Украины в 2020 году уменьшился на $ 7 миллиардовТоварооборот Украины в 2020 году уменьшился на $ 7 миллиардов
В правительстве объяснили, могут ли киоски работать при локдаунеВ правительстве объяснили, могут ли киоски работать при локдауне
В 2020 году поставки лома на метзаводы снизились на 3,9%В 2020 году поставки лома на метзаводы снизились на 3,9%
Louis Vuitton купил легендарный ювелирный бренд Tiffany почти за 16 млрд долларовLouis Vuitton купил легендарный ювелирный бренд Tiffany почти за 16 млрд долларов
Блок рекламы


Похожие новости
За первую неделю года бизнес получил доступных кредитов почти на 1 млрд грн — премьер-министрЗа первую неделю года бизнес получил доступных кредитов почти на 1 млрд грн — премьер-министр
Антонов взял почти 3 млрд грн кредитов на строительство 3 самолетов для украинской армииАнтонов взял почти 3 млрд грн кредитов на строительство 3 самолетов для украинской армии
Кабмин изменил условия программы доступных кредитовКабмин изменил условия программы доступных кредитов
Сервис денежных переводов TransferGo получит $4,5 миллиона финансированияСервис денежных переводов TransferGo получит $4,5 миллиона финансирования
Ощадбанк выдал бизнесу кредитов на 1 млрд грнОщадбанк выдал бизнесу кредитов на 1 млрд грн
Укрсоцбанк избавился от 30,5 миллиона штрафаУкрсоцбанк избавился от 30,5 миллиона штрафа
В Британии запустили аналог monobank. Он привлек еще 1,4 миллиона инвестицийВ Британии запустили аналог monobank. Он привлек еще 1,4 миллиона инвестиций
Дефицит платежного баланса за 10 месяцев составил $833 миллиона. Год назад был профицит 2,1 миллиардаДефицит платежного баланса за 10 месяцев составил $833 миллиона. Год назад был профицит 2,1 миллиарда
В Фонд гарантирования вкладов в октябре поступило 261,39 миллионаВ Фонд гарантирования вкладов в октябре поступило 261,39 миллиона
Укрпочта готовится предоставлять банковские услуги 15 миллионам украинцевУкрпочта готовится предоставлять банковские услуги 15 миллионам украинцев
Последние новости
Подгружаем последние новости