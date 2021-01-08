Илон Маск стал самым богатым человеком мира по версии Bloomberg

Основатель Tesla обогнал основателя Amazon в рейтинге богачей.

Илон Маск стал самым богатым человеком мира по версии Bloomberg
Фото: teslarati.com

Основатель компании Tesla Илон Маск стал самым богатым человеком мира по версии Bloomberg, обогнав в рейтинге основателя Amazon Джеффа Безоса.

Об этом сообщается на сайте издания.

"По состоянию на 10:15 утра в Нью-Йорке (17:15 по Киеву) состояние Маска оценивается в 188,5 млрд долларов - это на 1,5 миллиарда долларов больше, чем у Безоса, который занимал первое место с октября 2017 года", - пишет агентство.

Отмечается, что за последний год состояние Маска выросло более, чем 150 млрд долларов.

Напомним, в декабре прошлого года Маск раскритиковал Bitcoin и одним твитом увеличил стоимость криптовалюты Dogecoin на 25%.

В ноябре Маск обогнал соучредителя Microsoft Билла Гейтса в рейтинге богачей и стал вторым самым богатым человеком в мире.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Apple закрывала глаза на использование поставщиком компонентов для MacBook детского трудаApple закрывала глаза на использование поставщиком компонентов для MacBook детского труда
ПриватБанк за полмиллиарда продает торговый центр "Приозерный" в Днепре.ПриватБанк за полмиллиарда продает торговый центр "Приозерный" в Днепре.
Стоимость Bitcoin достигла исторического максимума в $34 тысячиСтоимость Bitcoin достигла исторического максимума в $34 тысячи
Украина возобновила импорт электроэнергии из БеларусиУкраина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси
В 2020 году поставки лома на метзаводы снизились на 3,9%В 2020 году поставки лома на метзаводы снизились на 3,9%
Блок рекламы


Похожие новости
Коболев стал членом наблюдательного совета "Киевстара"Коболев стал членом наблюдательного совета "Киевстара"
Стало известно, какие товары исчезнут из украинских супермаркетов во время локдауна в январеСтало известно, какие товары исчезнут из украинских супермаркетов во время локдауна в январе
В Индии покупатели и производители стали конфликтуют из-за цен на металлВ Индии покупатели и производители стали конфликтуют из-за цен на металл
В ТОП-15 крупнейших стальных компаний мира более половины – китайскиеВ ТОП-15 крупнейших стальных компаний мира более половины – китайские
Китайские сталевары третий месяц подряд наращивают экспортКитайские сталевары третий месяц подряд наращивают экспорт
Илон Маск подтвердил возможность выхода Starlink на IPOИлон Маск подтвердил возможность выхода Starlink на IPO
Экспорт укранской стали помог удержать стабильный курс гривныЭкспорт укранской стали помог удержать стабильный курс гривны
Японская Mitsubishi Heavy построит в Австрии крупнейший в мире завод по выплавке зеленой сталиЯпонская Mitsubishi Heavy построит в Австрии крупнейший в мире завод по выплавке зеленой стали
За 11 месяцев США сократили импорт стали на 22%За 11 месяцев США сократили импорт стали на 22%
В ноябре Япония сократила экспорт стали на 10%В ноябре Япония сократила экспорт стали на 10%
Последние новости
Подгружаем последние новости