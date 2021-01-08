Основатель компании Tesla Илон Маск стал самым богатым человеком мира по версии Bloomberg, обогнав в рейтинге основателя Amazon Джеффа Безоса.

Об этом сообщается на сайте издания.

"По состоянию на 10:15 утра в Нью-Йорке (17:15 по Киеву) состояние Маска оценивается в 188,5 млрд долларов - это на 1,5 миллиарда долларов больше, чем у Безоса, который занимал первое место с октября 2017 года", - пишет агентство.

Отмечается, что за последний год состояние Маска выросло более, чем 150 млрд долларов.

Напомним, в декабре прошлого года Маск раскритиковал Bitcoin и одним твитом увеличил стоимость криптовалюты Dogecoin на 25%.