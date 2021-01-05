Всемирный банк дал прогноз роста экономики Украины в 2021 году

В организации рекомендуют Украине удвоить усилия по устранению существующих структурных недостатков государственной экономики.

Всемирный банк дал прогноз роста экономики Украины в 2021 году
Фото: Business World Ghana

Всемирный банк прогнозирует рост украинской экономики в 2021 году на уровне 3%. Об этом говорится в январском обзоре организации "Перспективы мировой экономики", передает УНН.

"В 2021 году ожидается умеренное восстановление экономики Украины, рост ВВП за год составит всего 3%", - говорится в документе.

В организации рекомендуют Украине удвоить усилия по устранению существующих структурных недостатков государственной экономики.

"По-прежнему, ситуация с бюджетом будет серьезно осложняться пандемией и необходимостью предоставления защиты наиболее уязвимым слоям населения. Увеличение дефицита бюджета, значительные обязательства по обслуживанию государственного долга и высокий уровень неопределенности будут сдерживать такие необходимые частные инвестиции. Особенно важным будет содействие притоку капитала и рабочей силы в наиболее производительные сектора экономики путем укрепления верховенства права, ускорения процесса урегулирования проблемных кредитов, уменьшения регуляторных барьеров и укрепления управления государственными банками", - говорится в докладе.

Отмечается, что в перспективе необходимо ввести более быстрые процедуры банкротства и урегулирования долга, чтобы обезопасить активы от длительных судебных разбирательств и иметь возможность переориентировать их для новых целей.

Напомним, мировая экономика может вырасти на 4% в 2021 году при условии, что глобальная вакцинация от COVID-19, которая уже началась, будет продолжаться в течение всего года.

Согласно прогнозу, ВВП США в 2021 году вырастет на 3,5%, еврозоны - на 3,6%, Японии - на 2,5%. В 2020 году американская экономика, по оценкам ВБ, снизилась на 3,6%, экономика еврозоны - на 7,4%, Японии - на 5,3%.

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