Apple закрывала глаза на использование поставщиком компонентов для MacBook детского труда

Компания Apple снова оказалась в центре внимания общественности после публикации ресурса The Information, раскрывшего новые подробности о нежелании компании разрывать связи с поставщиками, которые нарушают её этические стандарты.

Apple закрывала глаза на использование поставщиком компонентов для MacBook детского труда

Reuters

Согласно публикации The Information, в 2013 году Apple узнала, что китайская компания Suyin Electronics, поставлявшая ей компоненты для MacBook, использовала труд несовершеннолетних работников. Несмотря на выдвинутое требование к Suyin прекратить эту практику в связи с риском разрыва отношений, спустя всего три месяца в ходе проверки Apple обнаружила у неё работников в возрасте 14 лет.

Однако вместо того, чтобы немедленно прекратить сотрудничество с Suyin в связи нарушением этической политики Apple касательно сети поставок, запрещающей детский труд и которая, по утверждению компании, соответствует «высшим стандартам», она продолжала полагаться на поставки Suyin в течение более трёх лет.

Более того, десять бывших участников группы Apple по контролю соблюдения программ ответственности поставщиков сообщили The Information, что, помимо Suyin, были и другие случаи, когда Apple не спешила прекращать бизнес с поставщиками, которые неоднократно нарушали трудовое законодательство или не стремились повышать безопасность на рабочих местах, если это влияло на их прибыль.

В частности, Apple также отказалась разорвать отношения с Biel Crystal, одним из двух поставщиков стеклянного покрытия для экранов iPhone, несмотря на постоянно низкий уровень безопасности у него на рабочих местах, опасения сотрудников Apple и нежелание руководства Biel Crystal что-то менять. Причина заключалась в том, что прекращение сотрудничества с Biel Crystal оставило бы Apple меньше финансовых рычагов воздействия на второго поставщика, Lens Technology, и могло бы привести к повышению им цен на продукцию.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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