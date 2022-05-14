Как изменился рынок труда: Европа заинтересована в украинцах, а на западе Украины диктуют условия работникам

Украину во время войны покинули почти 6 миллионов человек, преимущественно трудоспособного возраста. И сознательно или нет страны, которые принимают беженцев, сделали все возможное, чтобы украинцы у них остались. Об этом для ZN.UA пишет Юлия Самаева, редактор отдела экономики ZN.UA в тексте – «А давайте Гетманцев просто уйдет».

«И если в предыдущие волны миграции говорилось о временной занятости, то сейчас принимающие страны сделали все, чтобы в кратчайшие сроки выиграть у нас войну за людей: визы на год с правом продления еще на два года, автоматическое разрешение на работу, места в школах и ВУЗы для наших детей, денежная помощь и тому подобное», - отмечает автор.

По ее словам, поехали туда не классические "заробитчане":

20% выехавших — предприниматели;

10% - руководители компаний или крупных подразделений;

17% - квалифицированные сотрудники.

Итак, почти половина – люди, имеющие успешный опыт построения карьеры, знания языков, денежные накопления и способность максимально быстро адаптироваться за границей. Вместе с ними уехали их дети, самая большая ценность страны, в которой в прошлом году был худший показатель рождаемости за десять лет. Если они не вернутся, мы не восстановим страны, сколько бы нам денег дали. И ВВП наш не будет расти, как бешеный, потому что если у тебя работающего населения всего 10 миллионов, ты не прыгнешь выше головы, ты даже голову не поднимешь.

«Внутренние мигранты, сосредоточившиеся на западе Украины, существенно изменили рынок труда – он впервые за годы стал рынком работодателя. Теперь они диктуют здесь правила, которые обычно почти сразу приводит к уменьшению заработков наемных работников. Вспомните, какое количество людей работает без зарплаты», - говорится в материале.