С сегодняшнего дня вступила в силу единая цена на электроэнергию

Установлен тариф на уровне 1,68 грн за кВт-час.

С сегодняшнего дня вступила в силу единая цена на электроэнергию

С сегодняшнего дня, 1 января, вступила в силу единая стоимость электроэнергии для населения. Установлен единый тариф на уровне 1,68 грн за кВт-час.

Об этом говорится в постановлении правительства "О внесении изменений в постановление Кабинета министров от 5 июля 2019 года №483", пишет "Укринформ".

Этот тариф будет действовать до 31 марта 2021 года, он не предусматривает "льготных" 100 кВт-час по цене 90 копеек, которые действовали до 1 января.

"Срок действия действующего механизма ПСО истекает 1 января 2021 года, и, в случае непринятия предлагаемых изменений, цена на электроэнергию для бытовых потребителей должна формироваться на рыночных условиях, что привело бы к резкому, более чем в 2,5 раза, росту тарифов на электрическую энергию для населения (примерно до 3,30 грн за кВт-час)", - пояснили в Минэнерго.

Без изменений остались коэффициенты двух- и трехфазных счетчиков. Таким образом, при наличии двухфазного счетчика стоимость электроэнергии в ночное время меньше на 50%.

По 3-зонным тарифам стоимость электроэнергии составит:

  • в часы максимальной нагрузки (с 08:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00) - 1,5 тарифа;
  • в полупиковый период (с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00) - полный тариф;
  • в ночное время (с 23:00 до 07:00) - 0,4 от тарифа.

Напомним, что соответствующее решение Кабмина было принято на заседании 28 декабря. Был отменен тариф на электроэнергию для населения на первые 100 кВт-час в 90 копеек (с НДС).

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