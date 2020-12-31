Каждый пятый украинец работает нелегально

Каждый пятый украинец работает нелегально

Количество неформально занятого населения в возрасте 15-70 лет за январь-сентябрь 2020 года составляло 3316,4 тысяч человек. Это 20,7% от общей численности работавших украинцев этого возраста (16 000,7 тысяч). Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Самый высокий процент неформально занятых в сельском хозяйстве — 45,2%, в строительстве — 16,8% и в торговле — 15,7%. В промышленности доля неформальной занятости составляет 5,5%.

Напомним, по данным Госстата, количество неформально занятого населения в возрасте 15-70 лет в 2019 году в Украине составляло 3460,4 тысяч человек. Количество занятого населения в возрасте 15-70 лет составляло 15,9 млн человек. Количество безработного населения — 1,7 млн человек.



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