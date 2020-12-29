Минсоцполитики обещает увеличение субсидий при повышении тарифов на коммуналку

Оформить субсидию можно дистанционно.

Минсоцполитики обещает увеличение субсидий при повышении тарифов на коммуналку
Фото: Вести

В Министерстве социальной политики заявили, что получатели субсидий не почувствуют повышения тарифов, а те, кому будет сложно оплачивать ЖКУ, могут обратиться для их оформления.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"При действующей системе предоставления субсидии все 3,1 млн домохозяйств, получающих субсидию, никоим образом не почувствуют повышения тарифов, поскольку это покроется увеличенным размером субсидии", - уверяют в министерстве.

Домохозяйства, которые ранее не пользовались субсидиями, но при росте расходов не могут оплачивать ЖКУ, могут обратиться за ее оформлением, в частности дистанционно через вебсайт или заполнить заявление и декларацию и отправить ее по почте в орган социальной защиты населения.

"Кроме этого, почти 1,8 млн семей пользуется льготами при оплате ЖКУ и имеют скидку от 25 до 100 процентов в зависимости от категории льготника", - добавили в министерстве.

Напомним, вчера Кабмин повысил стоимость электроэнергии для населения с 1 января. С 1 апреля 2021 года вводится новый раздел тарифов в зависимости от объема потребления. Так, при потреблении электроэнергии до 300 кВт / ч в месяц стоимость 1 кВт / ч электроэнергии будет составлять 1,68 грн, свыше 300 кВт / ч - 3,48 грн / кВт.

Кабмин также установил 2- и 3-зонные тарифы, дифференцированные по периодам времени.

Как сообщалось, "Нафтогаз" повысил цену на газ для своих клиентов на 14% в январе.

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