Более 190 заемщиков Аркады хотят реструктуризировать долг по ипотечному кредиту

Уже более 190 заемщиков банка Аркада выразили желание воспользоваться программой реструктуризации задолженности по ипотечным кредитам физических лиц, внедренной Фондом гарантирования вкладов физических лиц. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

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Суть программы

Эта программа позволяет заемщикам, имеющим кредит, обеспеченный ипотекой — домом, квартирой или иной недвижимостью — выполнить свои обязательства перед банком на условиях более выгодных, чем те, которые предусмотрены их кредитным договором. Воспользовавшись ею, должник имеет возможность значительно снизить финансовую нагрузку и сохранить свою положительную кредитную историю.

Фонд приглашает и других добросовестных заемщиков банка, имеющих ипотечный кредит и заботящихся о своей репутации, принять участие в программе реструктуризации и использовать предоставленные им возможности. Ведь это существенно облегчит должнику выполнение взятых на себя обязательств.

Больше о преимуществах и условиях программы реструктуризации можно узнать на сайте Фонда в разделе « Заемщикам ».

Напомним

Воспользоваться условиями реструктуризации могут все физические лица — заемщики банков, которые ликвидируются Фондом, в том числе клиенты банка Аркада, которые имеют задолженность по кредитным договорам, обеспеченным ипотекой.