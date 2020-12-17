Шведская крона стала лучшей основной валютой мира 2020 года

Стремительное восстановление шведской кроны с минимумов марта помогло ей стать лучшей основной валютой и второй лучшей валютой мира после гаитянского гурда. Об этом пишет Profinance.

Шведская крона стала лучшей основной валютой мира 2020 года

Одной из главных причин силы шведской валюты стала жесткая позиция Riksbank, который не стал снижать ставки для смягчения удара, нанесенного по экономике страны пандемией коронавируса.

Riksbank стал первым центробанком мира, который на практике применил политику отрицательных ставок. В июле 2009 года он снизил ставку репо, которая является его основным инструментом денежно-кредитной политики, до 0,25%, что, в свою очередь, опустило привязанную к ней ставку по депозитам до 0,25%.

Это стало ответом Riksbank на мировой финансовый кризис 2008-2009 годов.

В последующие годы Riksbank поднимал ставку репо до 2,00% и опускал до -0,50%. 8 января 2020 года регулятор поднял ее с -0,25% до 0,00%, где она и остается до сих пор.

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