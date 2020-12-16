Кабмин утвердил перечень приоритетных инвестпроектов до 2023 года

Правительство утвердило перечень приоритетных для государства инвестиционных проектов на период до 2023 года.

Соответствующее распоряжение принято на заседании 16 декабря.

В перечень вошло около 100 проектов, в частности в сферах здравоохранения, энергетики, транспорта, культурной и туристической инфраструктуры, спортивной инфраструктуры, научной и образовательной инфраструктуры, перерабатывающей промышленности, обращения с отходами, природоохранной сферы, оказания услуг почтовой связи.

Правительство уже утверждало список инвестиционных проектов месяц назад, но сегодня это решение было отменено. Новый список почти идентичен предыдущему, единственное исключение - из него убрали завершение строительства Ташлыкской ГАЭС за кредитные средства.