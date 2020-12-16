Кабмин утвердил перечень приоритетных инвестпроектов до 2023 года
Утвержденный месяц назад перечень отменили.
Правительство утвердило перечень приоритетных для государства инвестиционных проектов на период до 2023 года.
Соответствующее распоряжение принято на заседании 16 декабря.
В перечень вошло около 100 проектов, в частности в сферах здравоохранения, энергетики, транспорта, культурной и туристической инфраструктуры, спортивной инфраструктуры, научной и образовательной инфраструктуры, перерабатывающей промышленности, обращения с отходами, природоохранной сферы, оказания услуг почтовой связи.
Правительство уже утверждало список инвестиционных проектов месяц назад, но сегодня это решение было отменено. Новый список почти идентичен предыдущему, единственное исключение - из него убрали завершение строительства Ташлыкской ГАЭС за кредитные средства.